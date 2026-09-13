荷莫茲海峽再傳船隻遭襲 能源供應恐受威脅

海事追蹤機構今天收到船隻在荷莫茲海峽遇襲的新通報。沙烏地阿拉伯關閉一條重要輸油管後，外界更加擔心與伊朗有關的威脅可能危及能源供應。

路透社報導，隸屬英國海軍的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，接獲通報指出一艘船隻在行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭飛射物擊中。該機構指出，截至今天清晨為止，船隻受損程度與船員狀況仍不明。

英國海事貿易行動辦公室發布這項通報的前一天，沙烏地阿拉伯才遭無人機攻擊，為防範萬一已暫時關閉東西輸油管。伊拉克與沙烏地阿拉伯均表示，這起無人機攻擊來自伊拉克，而當地有伊朗支持的民兵組織活動。

持續不斷的攻擊擴大中東戰事範圍，可能進一步推高能源價格。過去一週，布倫特原油價格大幅上漲，再度突破每桶100美元。

橫跨阿拉伯半島、全長1200公里的東西輸油管，在荷莫茲海峽因戰事大致關閉的過去6個月來，一直是中東石油供應輸往全球市場的主要出口通道。

這條輸油管每天輸送400萬至500萬桶原油，約占全球總供應量的4%至5%，讓沙烏地阿拉伯得以免受這場癱瘓其他波斯灣油氣出口國的嚴重衝擊。

目前尚無任何組織出面宣稱對輸油管遭襲事件負責。衛星影像顯示，麥地那（Medina）以南的管線一帶冒出濃濃黑煙。沙烏地阿拉伯外交部表示，這起攻擊造成一些人員受傷及管線受損，目前正評估損害情況，但未詳細說明對石油出口造成的影響。

美國總統川普正在愛爾蘭造訪旗下渡假村並出席高爾夫賽事。他表示，伊朗很可能就是這起攻擊的幕後黑手。

沙烏地阿拉伯民防部門昨天發聲明表示，葉門叛軍青年運動（Houthis）發射的飛射物在吉贊地區（Jazan）造成2人受傷，並損壞數棟建築物，其中包括一座清真寺。