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史詩級搞砸！CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。美聯社
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。美聯社

CNN報導，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」近日沿紅海沿岸閃電推進，短短36小時接連拿下戰略港口莫加與曼德海峽口的裴林島，不僅讓葉門與紅海可能淪為美伊戰爭的第二戰線，也讓美國、沙烏地阿拉伯與葉門盟友開始互相甩鍋。沙國被指原本承諾提供空中支援，戰機卻直到莫加失守都沒有出現；沙烏地王儲兩度致電川普要求美軍空襲，也遭拒絕。更雪上加霜的是，前線葉門部隊充斥「幽靈人頭」，實際可用兵力僅帳面約2成。

青年運動10日大舉進攻莫加（Mocha）時，葉門將領曾緊急要求空援。一名葉門高階軍方消息人士表示，美國中央司令部當時告訴他，沙國空援即將抵達，「但空中支援從來沒來，現在莫加已經失守了」。隔天，青年運動又拿下裴林島（Perim Island）。

莫加迅速失守後，一名區域消息人士把矛頭直指華府與利雅德，稱「這次失敗不是葉門人的錯」，並指控沙國內部激烈爭吵、決策拖延，即使前線幾乎每分鐘回報戰況，當天仍「連一次空襲都沒有」。他更以粗話痛批，整起事件「他X的是沙烏地與美國之間史詩級的搞砸」。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼據報10日曾兩度致電美國總統川普，要求美方空襲青年運動，但遭拒絕。白宮則表示，美國將聚焦確保紅海航行自由，同時讓區域夥伴主導處理安全挑戰。

不過，也有人認為責任不能全推給美國與沙國。風險顧問巴沙（Mohammed al-Basha）指出，反青年運動陣營長期缺乏統一指揮，內部分裂才是更深層問題。

一名西方消息人士更透露，青年運動進入莫加時，當地葉門部隊真正可用兵力只有帳面約20%，軍方名冊充斥領薪水、實際上卻不存在的「幽靈人頭」。

葉門南方過渡委員會高層畢德（Amr Al-Bidh）直言，阿拉伯聯合大公國支援當地部隊長達10年，「結果你突然叫他們離開，自己又不填補這個真空」，根本是「缺乏戰略與管理不善」。阿聯過去是沙國領導的葉門聯軍成員，也是當地部隊的重要支持者，但在與沙國發生爭端、遭利雅德要求離開後，今年1月撤走最後一批駐葉部隊。

另一名西方消息人士說得更直接：「沙國把葉門人扔去當替死鬼了。」

更讓外界不解的是，美國日前才派出超過100名軍事顧問赴沙國，提供情報及目標鎖定支援；莫加失守當天，美國中央司令部司令庫柏也正在沙國參加協調會議。消息人士還稱，沙國軍方早在3周前就進入高度戒備，卻未把負責空中指揮的關鍵人員部署到位。

青年運動拿下莫加與裴林島後，威脅也進一步逼近曼德海峽。畢德警告，青年運動甚至不需要先進武器就足以威脅這條航道，「他們只要在車上架設火砲就行」。

巴沙表示，最新衛星影像及開源情報顯示青年運動仍在集結兵力，下一步可能繼續向東推進。

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