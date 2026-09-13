伊朗稱阿曼將主辦荷莫茲海峽會議 巴林表明不參加

波斯灣島國巴林今天表示，不會參加在阿曼舉行的伊朗和波斯灣國家討論荷莫茲海峽未來的會議，並呼籲讓這道海峽在無「歧視、收費或許可」的限制下開放通行。

法新社報導，美國和以色列2月28日對伊朗開戰後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到德黑蘭封鎖。伊朗近來尋求正式握有對這道海峽的控制權，包括收取通過費，並持續與領海範圍包含荷莫茲海峽水域的阿曼（Oman）進行協商。

伊朗外交部先前表示，阿曼將於14日在首都馬斯開特（Muscat）主持上述會議。但自2016年便與伊朗斷絕外交關係的巴林，如今表明不會出席。

巴林外交部今天說，巴林在與德黑蘭恢復邦交之前，不會參加任何包含伊朗的多方會議。

巴林外交部還指出，波斯灣地區多處基礎設施正遭到攻擊，區域的安全與穩定「不能靠綏靖政策來維持」。