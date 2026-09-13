沙國油管遇襲 原油輸出重創

主導石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）的沙烏地阿拉伯十一日以「預防性措施」為由，關閉一條橫貫全境的東西向輸油管，沙國官員指控，該地遭無人機攻擊。美國總統川普十二日則指控這條管線停擺的幕後黑手可能就是伊朗。

一位沙國官員對華爾街日報說，無人機十日鎖定攻擊該管線在利雅德及麥地那的幾座泵站。沙國外交部也說，相關攻擊造成多人受傷與設施受損，當局正進行修復。美國太空總署（ＮＡＳＡ）衛星也發現，麥地那以南的管線自十日晚間至十一日凌晨出現疑似起火。

這條管線每日可輸送達七百萬桶原油，從距波斯灣沿岸很近的沙東產油區阿布蓋格，向西橫貫約一二○○公里，經首都利雅德、伊斯蘭教聖城麥地那至紅海港市揚布，然後運往全球買家手中。

伊拉克政府長久以來難以羈縻境內獲德黑蘭支持的武裝團體，這些伊朗的區域「代理人」過去多次攻擊沙國基礎設施。伊拉克軍方發言人努曼指稱，總理柴迪已展開調查，並將依法處理涉案分子。

美以伊戰爭爆發後，伊美均封鎖荷莫茲海峽航運，使波灣產油國的原油出口受阻，為策應伊朗，葉門武裝團體「青年運動」開始加大對沙國能源基礎設施及紅海航運的攻擊力道。如今作為荷莫茲海峽替代路線的東西向輸油管也遇襲，令沙國維持原油出口承受更大壓力。

包含中國大陸、俄羅斯、伊朗與印度的十一個金磚國家則在十二日召開的峰會發布新德里宣言，呼籲中東及西亞地區保持冷靜，避免採取可能惡化局勢的行為。

川普十二日造訪愛爾蘭都柏林，被媒體問到伊朗是否必須為該管線遇襲負責時答道，「我覺得是，很可能就是他們」。他還說，青年運動已和美國政府通話，「他們更希望我們不要介入，他們將允許大部分船隻通過。只有一國令他們不太高興，（但）我們會處理好」。

加拿大皇家銀行資本市場分析師克勞夫特示警，青年運動連日在曼德海峽一帶的閃電攻勢，恐使這條荷莫茲海峽的替代路線遭切斷；關鍵在於美軍會否出手確保曼德海峽暢通，或因投鼠忌器而袖手旁觀。

中東戰事升溫，原油供應與運輸風險大增，有分析師認為，若這條沙國出口原油的管線受嚴重破壞，國際油價恐上漲至每桶一二○美元（台幣約三八○○元）。

中油宣布，十四日凌晨零時起至九月二十日午夜十二時止，汽、柴油價格調漲○點七元及○點六元。

行政院與經濟部昨均表示，政府持續推動多元化採購來源以降低能源進口風險，並積極擴大再生能源建置以強化能源供應韌性，確保國內供氣、供電穩定。