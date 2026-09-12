伊朗總統赴金磚峰會 稱中東不需要區域警察
美國與伊朗正處於交戰狀態，且都試圖奪取荷莫茲海峽的控制權，伊朗總統裴澤斯基安今天則說，中東不需要「區域警察」。
法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在印度新德里舉行的金磚國家（BRICS）峰會與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）場邊會晤時表示，「我們不需要區域警察」。
根據伊朗總統府資料，裴澤斯基安指出：「該地區之領土完整及安全，只能由其主要參與者和組成該區域的國家來保障。」
他還提到：「儘管我國人民遭受了種種不公，但我們既不想要戰爭，也不希望戰火持續下去，和平依然是我們的優先要務。」
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，美伊兩國就一直處於交戰狀態。
如今中東戰火延燒超過6個月，荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）被伊朗封鎖一事持續推升能源價格，國際油價近日已飆漲至每桶100美元以上。
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