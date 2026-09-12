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沙烏地輸油管線遇襲 川普：伊朗可能是幕後黑手

中央社／ 都柏林12日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，伊朗很可能是空襲沙烏地阿拉伯、造成其東西向輸油管線停擺的幕後黑手。歐新社
美國總統川普今天表示，伊朗很可能是空襲沙烏地阿拉伯、造成其東西向輸油管線停擺的幕後黑手。歐新社

美國總統川普今天表示，伊朗很可能是空襲沙烏地阿拉伯、造成其東西向輸油管線停擺的幕後黑手。這條管線是沙烏地繞過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口原油主要途徑之一。

路透社報導，當被問到伊朗是否須為這條關鍵輸油管線遭到攻擊負責時，川普在愛爾蘭首都都柏林告訴記者：「我認為他們是，很可能是他們。」

愛爾蘭公開賽（Irish Open）在愛爾蘭西部敦貝格（Doonbeg）的川普國際高爾夫球場（TrumpInternational Golf Links）舉行，川普將出席活動。

川普同時表示，已經與他形容是「好朋友」的沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通過電話。

他表示，與伊朗結盟的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthis）已經致電美國政府，表示他們不希望美國直接捲入這場衝突。

川普說：「他們更希望我們不要介入，他們將會允許大部分船隻通過。只有一個國家讓他們不太高興，我們會將那件事處理好。」

伊朗 川普 沙烏地阿拉伯

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