伊朗勢力扼荷莫茲、曼德海峽雙咽 衝擊影響一次看

伊朗扶持的葉門叛軍「青年運動」在本週連串攻勢中奪取紅海戰略港口摩卡及曼德海峽上的裴林島。伊朗與代理人形同巨鉗箝住阿拉伯半島南北兩端的原油航路，加劇全球能源衝擊。

青年運動（Houthis）10日才拿下戰略港市摩卡（Mokha），旋即沿著葉門的紅海沿岸持續推進。沙烏地阿拉伯與葉門官員指出，叛軍現又控制曼德海峽（Bab al-Mandeb）的裴林島（Perim Island）。

● 青年運動連奪要港要島 曼德海峽形同落伊朗之手

紐約時報指出，曼德海峽最窄處僅約20公里，本是亞洲及中東貨輪往返蘇伊士運河必經的航道。如今船隻航行海峽的航道距離裴林島不到5公里，全都在青年運動的飛彈或無人機打擊範圍內。自從伊朗實質封控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，沙烏地阿拉伯改以管線將石油運往紅海一端而更加依賴曼德海峽。

扼守曼德海峽咽喉的火山島裴林島，將狹窄的水道一分為二，取得裴林島可直接威脅進出紅海的所有船隻。與此同時，青年運動也攻抵緊鄰海峽的葉門另一沿海城鎮杜巴布（Dhubab）。連串攻勢讓青年運動進一步鞏固對曼德海峽控制。曼德海峽為紅海連接印度洋及亞洲航線的戰略咽喉，更是沙國原油銷往亞洲的必經通道。

華爾街日報指出，這波攻勢讓沙烏地的石油出口雪上加霜。在阿拉伯半島北側，伊朗封控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，沙烏地將原油橫跨陸路運至另一端的紅海港口以繞過荷莫茲海峽。但青年運動的攻勢讓這條替代路徑承受巨大壓力。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家胡笙（Hamad Hussain）說：「青年運動的進逼大幅提升沙烏地原油出口中斷的風險。他們現在更有能力精準打擊油輪，並對陸上能源基建造成實質破壞。」

● 東西向輸送管道被迫關 沙烏地原油輸出恐無門

此外，沙烏地能源部表示，橫跨國土東西兩端的「東西原油管道」（East-West pipeline）10日遭遇多次襲擊，當局被迫緊急關閉。

東西原油管道全長約1200公里，每日原油輸送上限達700萬桶，這條管道負責將原油自波斯灣產油重鎮輸送至紅海岸的揚布（Yanbu），向來是繞過荷莫茲海峽封鎖的替代生命線。

事實上，沙烏地的石油產業早已元氣大傷。國際能源總署（IEA）11日的報告指出，沙國8月原油日產量驟減230萬桶，降至每日600萬桶創下30多年新低；沙國去年的平均日產量約為940萬桶。

受此地緣政治衝突升溫影響，國際油市近日持續走高。布倫特原油（Brent）11日收盤站上每桶104美元。油價攀升也迅速波及債券市場，推高包括房貸在內的整體借貸融資成本。

● 戰事效應外溢油價恐失控 美壓制伊朗恐更棘手

葉門內戰近日復燃，印證美伊戰事衝擊正外溢至整個中東，青年運動連續告捷讓美軍壓制伊朗更形棘手。伊朗代理人的青年運動掌控曼德海峽後，等於伊朗具備掐住第二道關鍵海上咽喉的能力。美軍當前已苦於瓦解伊朗對荷莫茲海峽的控制，現又面臨恐須分兵捍衛紅海航運的雙重壓力。

知情人士透露，沙烏地的沙爾曼王儲（Crown PrinceMohammed bin Salman）向美國總統川普請求軍事援助，但川普僅表示，美方願提供除直接發動攻擊外的其他一切協助。

葉門內戰始於2014年，青年運動自北方根據地大舉南下並奪取首都沙那（Sana）。沙烏地隔年組阿拉伯聯軍參戰，歷經多年激戰仍未能助葉門政府徹底擊退青年運動後，隨後逐步縮減地面直接軍事介入，轉為在幕後支持受國際承認的葉門政府。內戰導致葉門分裂，北部大部分地區至今仍由青年運動實質掌控。

青年運動是伊朗在中東的民兵網絡一環，原本多半置身於美伊戰事之外。但今年7月隨美伊停戰初步備忘錄被華府撕毀，加上葉門原本維持已久的停火協議瓦解，青年運動隨即對沙烏地宣布海上封鎖，並開始在紅海攻擊船隻。

凱投宏觀經濟學家胡笙警告，若青年運動持續推進，且東西管道遭受更嚴重的實質破壞，油價恐將直接飆向每桶120美元大關。