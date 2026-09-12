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少子化效應…手足減少 衝擊骨髓移植

【專家之眼】中東亂局外溢 強權始亂終棄

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
今年美以聯手對伊朗發動突襲。圖為伊朗首都德黑蘭一處居民區，當地居民站在遭美以襲擊、嚴重受損的店舖前。圖／新華社
今年美以聯手對伊朗發動突襲。圖為伊朗首都德黑蘭一處居民區，當地居民站在遭美以襲擊、嚴重受損的店舖前。圖／新華社

從今年2月28日美國以色列分別以「史詩怒火」（Operation Epic Fury）以及「咆哮之獅」（Operation Roaring Lion）作戰行動代名，聯手對伊朗發動突襲，透過空中打擊襲殺德黑蘭軍事設施與軍政指揮中心，當時確實獲致極高戰果，順利擊斃長期統治伊朗最高領袖哈米尼以及多位軍政高層官員。

但美國在開戰之前軍事計畫作為階段，顯然是低估伊朗軍事還擊能力，並且更是忽視雙方開戰後，德黑蘭將與華盛頓周旋到底之政治決心。伊朗不但很快在美軍意料之外，迅速針對美軍駐中東各國軍事基地與設施強勢發動還擊，順利還以顏色重創美軍基地設施與駐防兵力。

同時更透過管控荷莫茲海峽商業海運，刻意讓與美國軍事衝突各項經濟效應，從中東地區外溢至國際社會，透過縮限波斯灣石化原料輸出外運，衝擊國際油品市場，並藉此在經貿戰線對美以間接施壓手段，爭取談判協商優勢地位，迫使美國知難而退有所讓步。

如今經過超過半年相互纏鬥，儘管由西方媒體所主導輿論風向，紛紛指稱在美國軍事打擊與經濟制裁雙管齊下協同施壓後，德黑蘭政權已經瀕臨崩潰瓦解邊緣，終究將會對華盛頓屈服求和，但此種說法已經存在數月之久，國際政治觀察家與軍事評論者採信與附和此種觀點者愈來愈少。此時反而傳出美國政治領袖與軍事高層已經開始嚴肅考慮，當中東戰局能夠穩定後，美國要開始逐漸縮減在中東地區軍事部署基地設施與進駐兵力。

透過美國川普政府如此蠻幹攪局後，美國與中東地區盟友關係顯然受到嚴重負面影響；依據目前中東亂局外溢衝擊全球經貿運作秩序現實狀況，最後很有可能迫使強權始亂終棄，撒手不管以便斷然停損態勢日益明顯，因此吾人必須針對下列美國國力各個要項，開始思考全球國際情勢未來發展前景。

首先從軍事作戰實力角度切入，過去半年以來，美國與伊朗在軍事戰場上相互交鋒各有斬獲，美軍多次調整作戰策略與用兵方針，從全球各地調兵遣將抽調部隊進駐中東加入作戰序列，但終究還是無法取得決定性絕對優勢，主導整個戰局發展方向。

說實在話，美軍除未曾鋌而走險運用核武實施打擊外，幾乎端出所有壓箱底寶貝與招式上陣，但就是無法讓德黑蘭低頭退讓，反而讓全球軍事觀察家與戰略研析師紛紛認為，美軍實在是黔驢技窮窘態畢露，此種態勢對於華盛頓在全球各地，運用軍事武力進行戰略嚇阻，會產生多嚴重負面效應，確實值得吾人關注。

其次就是美國對外用兵時，通常都會事先透過長期貿易制裁、金融排除、技術封鎖以及活動杯葛等經濟戰手段，先行間接弱化對方國家動員實力與戰爭潛力，甚至是導引對方社會動亂，最後等到時機成熟，再斷然採取軍事手段獲取成果。

但本次美國與以色列聯手對付伊朗，顯然是未曾依循傳統模式與步驟循序落實，而是等到各項軍事手段受挫無法突破僵局時，再高調仿照軍事作戰，端出命名為「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）之經濟制裁施壓方案，並且放話將此等經濟封殺手段定調為聲勢聳動之「經濟版諾曼第登陸」（Economic D-Day），是否能夠達到預期政治效應，迫使德黑蘭屈服就範，國際社會其實並不樂觀。

說實在話，經濟戰與軍事封鎖類似，在本質上是項慢性絞殺行動，需要相當時日才能夠見到實際功效；而軍事打擊行動則是立竿見影，能夠透過快刀斬亂麻作戰步調，以雷霆萬鈞氣勢瓦解對手心理防線，讓其在短期內屈服求和。從前述應對中東局勢，缺乏完整規畫就倉促上馬貿然開戰，然後在軍事戰線陷入僵局後，端出經濟制裁封鎖施壓手段，吾人不禁感嘆華盛頓面對國際態勢發展，看來真是章法大亂，邏輯理則完全失序。

最後就要談到，本次多個美國中東盟友事前未經協商，就被硬生生捲入美國與伊朗衝突蒙受池魚之殃；中東多國軍政高層開始嚴肅思考原先提供美國駐軍，希望藉此獲得安全保障，但是到頭來卻變成無端惹火上身，未來是否還要提供各項物資與經費支援，在其境內容許美國駐軍，確實已成中東各國重要政治外交議題。

此項議題與思考方向是否有可能繼續擴散並且外溢到亞太地區，恐怕是吾人在面對當前周邊戰略環境變化，緊張態勢逐漸升級時，必須優先掌握情勢發展與深入思考議題。美國亞太地區盟友是否仍要容許美國駐軍，假若美國調整駐軍態勢，形成權力真空，區域和平穩定又會發生何種變化？此等議題終究會浮上檯面，吾人必須前瞻思考妥善因應。

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