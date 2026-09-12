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以色列空襲加薩 擊斃哈瑪斯高階指揮官
以色列軍方今天指出，已在前一天對加薩（Gaza）空襲中擊斃一名哈瑪斯（Hamas）高階指揮官。儘管美國支持的斡旋行動正試圖挽救2025年停火協議，以色列仍持續在巴勒斯坦領土進行轟炸行動。
路透社報導，哈瑪斯武裝團體在一份聲明中證實，亞祖里（Mohammed Abdel Salam al-Yazouri）在10日的空襲中身亡，並表示他在策劃2023年10月7日襲擊以色列事件中扮演重要角色。
以軍表示，這次針對亞祖里的空襲也擊斃另外兩名哈瑪斯指揮官。
哈瑪斯未立即對此作出回應。
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