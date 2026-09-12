以色列空襲加薩 擊斃哈瑪斯高階指揮官

英國金融時報十一日報導，在阿曼與伊朗推動下，波斯灣國家外長計畫十四日在阿曼濱海城市、多法省首府沙拉拉和伊朗外長阿拉奇會面，討論荷莫茲海峽的臨時通行管理協議。這將是美伊二月底開打以來，波灣合作理事會（ＧＣＣ）六國外長首度和伊朗高官會面。

2026-09-12 00:10