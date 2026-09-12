聽新聞
0:00 / 0:00

迫切暫時重開荷莫茲海峽 傳波灣六國下周與伊朗會談

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
波斯灣各國外長計畫下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽的臨時通行管理協議。路透
波斯灣各國外長計畫下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽的臨時通行管理協議。路透

英國金融時報十一日報導，在阿曼伊朗推動下，波斯灣國家外長計畫十四日在阿曼濱海城市、多法省首府沙拉拉和伊朗外長阿拉奇會面，討論荷莫茲海峽的臨時通行管理協議。這將是美伊二月底開打以來，波灣合作理事會（ＧＣＣ）六國外長首度和伊朗高官會面。

ＧＣＣ成員國有沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林及阿曼，沙國和阿聯仍持續透過外交管道聯繫，而阿拉奇上次參加ＧＣＣ會議已是前年十月。

若該會議如期登場，將凸顯波灣各國對重啟荷莫茲海峽和降低美伊敵意的迫切感，和伊朗不時以飛彈和無人機攻擊阿拉伯鄰國報復美軍轟炸後，波灣國家希望降低和伊朗的緊張關係，並認清若想要中東情勢重返穩定，就必須管控與伊朗關係的現實。

伊朗與阿曼不到兩周前指稱，正敲定有關荷莫茲海峽的臨時協議，允許船舶經伊朗海域進入該海峽，並從阿曼領海駛離。知情人士說，伊阿協商的重點在於讓ＧＣＣ「上船」，以促使美國解除對伊朗的封鎖，ＧＣＣ則希望確保所有共識都是暫時性，能讓船舶安全進出荷莫茲海峽。

美伊均指控對方違反六月簽署的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ），部分原因在於雙方對船舶通過荷莫茲海峽的方式有歧見。美方告知居間調解的國家，不會重返該ＭＯＵ，只會同意更全面的協議。伊方則堅持唯有在美國滿足伊朗提出的條件後，才會完全重啟這條關鍵航道，包括解除對伊朗港口的封鎖、鬆綁制裁允許伊朗出售石油，並取得部分被凍結的伊朗海外資產。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 阿曼 荷莫茲 波斯灣 中東情勢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

用腳投票？波灣六國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲海峽

涵蓋範圍曝光！荷莫茲海峽外設「禁區」 伊朗：未經協調通過恐受制裁

美伊互轟 國際原油飆破100美元

荷莫茲海峽僵局加深 伊朗射飛彈轟炸約旦美軍基地

相關新聞

兵臨紅海！葉門青年運動占莫加 沙國求川普出兵遭拒

伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」十日攻下葉門的紅海港市莫加，並沿紅海海岸進占紅海南部的戰略島嶼漢尼希群島，進一步威脅全球能源供應。伊朗外交部要求長期介入葉門內戰的沙烏地阿拉伯結束對葉門的封鎖，並立即恢復與青年運動談判，這是青年運動攻占莫加後伊朗首次公開發布相關聲明。

紅海掀美伊代理人戰爭！伊朗再掐能源命脈 美憂另闢戰線拒不接招

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日引述五位消息人士報導，目前有一百多位美軍顧問進駐盟友沙烏地阿拉伯，為沙國針對青年運動的軍事行動提供情資，與目標鎖定的支援，類似五角大廈所用的Maven智慧系統。美國官員認為，目前有數百位伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）軍官在葉門協助青年運動，最終目標是封鎖曼德海峽。

迫切暫時重開荷莫茲海峽 傳波灣六國下周與伊朗會談

英國金融時報十一日報導，在阿曼與伊朗推動下，波斯灣國家外長計畫十四日在阿曼濱海城市、多法省首府沙拉拉和伊朗外長阿拉奇會面，討論荷莫茲海峽的臨時通行管理協議。這將是美伊二月底開打以來，波灣合作理事會（ＧＣＣ）六國外長首度和伊朗高官會面。

波灣外長與伊朗會談 討論重啟荷莫茲海峽

知情人士透露，在阿曼與伊朗的推動下，波斯灣各國外長計劃下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽的臨時通行管理協議，為美伊戰爭爆發以來波灣合作理事會（GCC）六國外長首度和伊朗資深官員會面，持續尋求緩解對荷莫茲海峽航行的敵意。國際油價聞訊下滑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。