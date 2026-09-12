迫切暫時重開荷莫茲海峽 傳波灣六國下周與伊朗會談

英國金融時報十一日報導，在阿曼與伊朗推動下，波斯灣國家外長計畫十四日在阿曼濱海城市、多法省首府沙拉拉和伊朗外長阿拉奇會面，討論荷莫茲海峽的臨時通行管理協議。這將是美伊二月底開打以來，波灣合作理事會（ＧＣＣ）六國外長首度和伊朗高官會面。

ＧＣＣ成員國有沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林及阿曼，沙國和阿聯仍持續透過外交管道聯繫，而阿拉奇上次參加ＧＣＣ會議已是前年十月。

若該會議如期登場，將凸顯波灣各國對重啟荷莫茲海峽和降低美伊敵意的迫切感，和伊朗不時以飛彈和無人機攻擊阿拉伯鄰國報復美軍轟炸後，波灣國家希望降低和伊朗的緊張關係，並認清若想要中東情勢重返穩定，就必須管控與伊朗關係的現實。

伊朗與阿曼不到兩周前指稱，正敲定有關荷莫茲海峽的臨時協議，允許船舶經伊朗海域進入該海峽，並從阿曼領海駛離。知情人士說，伊阿協商的重點在於讓ＧＣＣ「上船」，以促使美國解除對伊朗的封鎖，ＧＣＣ則希望確保所有共識都是暫時性，能讓船舶安全進出荷莫茲海峽。

美伊均指控對方違反六月簽署的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ），部分原因在於雙方對船舶通過荷莫茲海峽的方式有歧見。美方告知居間調解的國家，不會重返該ＭＯＵ，只會同意更全面的協議。伊方則堅持唯有在美國滿足伊朗提出的條件後，才會完全重啟這條關鍵航道，包括解除對伊朗港口的封鎖、鬆綁制裁允許伊朗出售石油，並取得部分被凍結的伊朗海外資產。