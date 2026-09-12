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紅海掀美伊代理人戰爭：伊朗再掐能源命脈 美憂另闢戰線拒不接招

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
青年運動攻占莫加，市場憂心紅海航道與荷莫茲海峽同時受阻；圖為當地8月10日遭青年運動攻擊後的受損情況。路透
青年運動攻占莫加，市場憂心紅海航道與荷莫茲海峽同時受阻；圖為當地8月10日遭青年運動攻擊後的受損情況。路透

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日引述五位消息人士報導，目前有一百多位美軍顧問進駐盟友沙烏地阿拉伯，為沙國針對青年運動的軍事行動提供情資，與目標鎖定的支援，類似五角大廈所用的Maven智慧系統。美國官員認為，目前有數百位伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）軍官在葉門協助青年運動，最終目標是封鎖曼德海峽。

伊朗消息人士與區域外交官均指稱，伊朗上周要求青年運動加強攻擊沙國，並承諾將提供更多資金、武器及軍事顧問。

青年運動控制的葉門領土雖被空中及海上封鎖，但ＩＲＧＣ仍能將武器和人員運進和運出葉門。青年運動目前似乎聚焦鞏固對曼德海峽的控制，沙國支持的葉門政府軍則聚焦在葉北的攻勢。葉門政府雖請求沙國空襲青年運動控制的核心地區，包括首都沙那與石油儲存設施等關鍵的戰略資產，但沙國只願提供後勤、武器及情資支援，空襲也都集中在沙、葉兩國邊境的葉北戰線。

葉門政府官員認為，沙國擔心與青年運動的衝突大幅升級，將招致青年運動對沙國領土更猛烈的無人機攻擊。上述美軍顧問隸屬近幾周新成立的聯合部隊司令部，這些人員共約兩百名，但相關協助受嚴格限制。除了原本就常進行的情報分享，美軍並未直接參與攻擊，也不像過去與青年運動交戰時般，協助沙國軍機空中加油或提供其他作戰支援。

在二月底開戰的美伊戰爭懸而未決下，恐外溢為區域代理人衝突，美國官員一直密切監控青年運動。沙國原本不願過度涉入美伊戰爭，但因青年運動攻擊日益猛烈，已加深美沙對這場戰爭出現「第二條戰線」的擔憂。

伊朗 美國 紅海 美伊 葉門 沙烏地阿拉伯 五角大廈

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