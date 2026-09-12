兵臨紅海！葉門青年運動占莫加 沙國求川普出兵遭拒

伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」十日攻下葉門的紅海港市莫加，並沿紅海海岸進占紅海南部的戰略島嶼漢尼希群島，進一步威脅全球能源供應。伊朗外交部要求長期介入葉門內戰的沙烏地阿拉伯結束對葉門的封鎖，並立即恢復與青年運動談判，這是青年運動攻占莫加後伊朗首次公開發布相關聲明。

美：尚無直接介入計畫

美國新聞網站Axios十日也引述兩位美國官員報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼同日兩度致電美國總統川普，請他下令美軍攻擊青年運動，但川普予以拒絕。美國官員表明，尚無直接介入打擊青年運動的計畫。

美國中央司令部司令古柏十日赴沙國緊急協商。美國軍方和文官近幾周也告知沙國對口官員，川普已下令美軍持續聚焦伊朗與維護荷莫茲海峽（航運）安全，避免另闢戰線。

二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰後，美伊封鎖荷莫茲海峽，在此一對全球能源航運至關重要的戰略要道航運受阻下，沙國等波斯灣產油國轉而透過紅海，以繞過荷莫茲海峽，這讓扼紅海咽喉的曼德海峽在戰略重要性上節節攀高。

在近十幾年葉門內戰支持政府軍的沙國，十一日對已由青年運動控制的莫加當地機場，發動不只一次空襲。莫加距曼德海峽約七十五公里。對此，美聯社等外媒同日報導，尚未傳出人員傷亡。一位青年運動官員說，該武裝團體也拿下曼德海峽的一個火山島：邁雲島（又稱佩里姆島），這座不毛之地距葉門西岸約三點五公里。

青年運動：防禦性出兵

青年運動發言人阿布杜沙蘭十日聲稱，目前的軍事行動屬防禦性，這次行動具「特定目標」，只要敵方停止攻擊，該武裝團體也將停止行動；國際船舶目前通過紅海及曼德海峽「不受威脅、依然安全且正常」，紅海及曼德海峽的自由航行和國貿均安全且有序。

英國智庫皇家聯合軍事研究所專家巴拉．希班說，莫加所在的塔伊茲省周邊山區可俯瞰葉門西部海岸，提供青年運動戰略優勢。青年運動恐仿效伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）在荷莫茲海峽的做法，在紅海布雷。