波灣外長與伊朗會談 討論重啟荷莫茲海峽

知情人士透露，在阿曼與伊朗的推動下，波斯灣各國外長計劃下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽的臨時通行管理協議，為美伊戰爭爆發以來波灣合作理事會（GCC）六國外長首度和伊朗資深官員會面，持續尋求緩解對荷莫茲海峽航行的敵意。國際油價聞訊下滑。

英國金融時報報導，這場由阿曼發起的會議，預定下周一（14日）在阿曼海岸城市薩拉拉登場，雖然細節還沒敲定，但將與會的國家數量已經確定，預料將舉行。

若這場會議如期登場，可能凸顯波灣各國對重啟荷莫茲海峽、並降低美伊敵意的迫切感，也暗示在伊朗接連以飛彈和無人機攻擊阿拉伯鄰國以報復美伊轟炸後，波灣強權希望降低和伊朗之間的緊張關係，認清若中東要重返看似穩定的狀態，就必須管理與伊朗關係的現實。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨11日下跌3%至每桶104.34美元，西德州原油期貨下挫3.2%，報每桶99.24美元。

伊朗與阿曼不到兩周前表示，正在敲定荷莫茲海峽的臨時協議，允許船舶經由伊朗水域進入該海峽，並從阿曼領海離開，但外交官也審慎表示，若荷莫茲要全面重啟，美國和伊朗都必須對某種協議達成共識。