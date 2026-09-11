快訊

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

抗癌多年復發…90年代「鬼王」胃癌病逝享壽62歲 妻悲慟證實

聽新聞
0:00 / 0:00

美國要求出兵荷莫茲海峽 南韓謹慎研議外長稱尚無定論

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
南韓外交部官員表示，趙顯表明「派兵事宜尚無任何定論」的政府立場，並且強調儘早恢復荷莫茲海峽自由航行至關重要。 路透社
南韓外交部官員表示，趙顯表明「派兵事宜尚無任何定論」的政府立場，並且強調儘早恢復荷莫茲海峽自由航行至關重要。 路透社

南韓外交部長趙顯今天下午與伊朗外交部長阿拉奇通電話。南韓外交部官員表示，趙顯表明「派兵事宜尚無任何定論」的政府立場，並且強調儘早恢復荷莫茲海峽自由航行至關重要。

韓聯社報導，在政府謹慎研議美國提出的出兵荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）要求背景下，此次外長通話由阿拉奇（Abbas Araghchi）提議並且促成，引人關注。

外交部官員表示，趙顯對近期中東局勢深表憂慮，期待中東地區早日實現可持續的和平和穩定。他還呼籲伊朗政府對當地韓人韓僑安全保持關注。阿拉奇在通話中說明伊方對當前中東局勢的立場。

政府正在謹慎研議美國提出的派兵荷莫茲海峽問題。國防部次官（副部長）李鬥熙昨天在國會表示，綜合考慮國民安全和國家經濟利益等因素，政府正在研討相關事宜，但目前尚無任何定論。

國防部上週末派往阿拉伯聯合大公國的實地考察團已經返國，國防部就此表示，派遣考察團旨在了解荷莫茲海峽派兵條件，並非以派兵為前提。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）當地時間7日在社群平台以韓文發文警告稱，任何國家在波斯灣和荷莫茲海峽駐軍或參與軍事行動，都將被視為「直接支援侵略方」，必將招致「嚴重後果」。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

用腳投票？波灣六國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲海峽

強攻美艦升高衝突！伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓

青年運動逼近曼德海峽！沙國扛不住向美求援 川普拒絕另開戰線

葉門叛軍奪紅海戰略港市 美高層估伊朗戰爭恐拖至2029年

相關新聞

短期回不去！重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

美國與以色列部隊2月28日對伊朗開戰後，伊朗持續攻擊美國海軍在中東的主要基地巴林海軍支援設施（Naval Support Activity Bahrain）。美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）9日受訪時表示：「他們把巴林炸得一塌糊塗。」

CNN揭美逾百名軍事顧問進駐沙國 防青年運動封鎖曼德海峽

美國有線電視新聞網（CNN）引述五名知情人士報導，美國已派遣逾100名軍事顧問進駐沙烏地阿拉伯，為沙國打擊葉門武裝團體青年運動提供情報及目標定位支援。隨著青年運動攻占摩卡港，美方正協助沙國因應可能擴大的第二戰線。

葉門青年運動攻占摩卡！紅海航運拉警報 油價飆破107美元

伊朗支持的葉門青年運動叛軍周四占領紅海沿岸戰略港市摩卡，取得2022年簽署內戰停戰協議以來最大的領土斬獲。摩卡距離曼德海峽約80公里，市場擔心青年運動以當地為據點攻擊紅海商船，讓原本集中在荷莫茲海峽的能源危機，擴大至第二條關鍵航道。商船若避開紅海及蘇伊士運河，改繞好望角，航程、燃料、保險與交貨成本都會增加。

青年運動逼近曼德海峽！沙國扛不住向美求援 川普拒絕另開戰線

葉門叛軍青年運動本周沿紅海沿岸迅速向南推進，10日攻占西南部港口城市摩卡（Mocha），進一步逼近曼德海峽，油價也因此飆升。Axios報導，2名美國官員透露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）10日兩度致電美國總統川普，敦促他對青年運動發動攻擊，但遭川普拒絕。美國官員強調，目前沒有直接介入對抗青年運動的計畫。

用腳投票？波灣六國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲海峽

知情人士透露，在阿曼與伊朗的推動下，波斯灣各國外長計劃下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽的臨時通行管理協議，為美伊戰爭2月底開打以來，波灣合作理事會（GCC）六國外長首度和伊朗資深官員會面，持續尋求緩解對荷莫茲海峽航行的敵意。

美國要求出兵荷莫茲海峽 南韓謹慎研議外長稱尚無定論

南韓外交部長趙顯今天下午與伊朗外交部長阿拉奇通電話。南韓外交部官員表示，趙顯表明「派兵事宜尚無任何定論」的政府立場，並且...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。