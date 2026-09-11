美國要求出兵荷莫茲海峽 南韓謹慎研議外長稱尚無定論

南韓外交部長趙顯今天下午與伊朗外交部長阿拉奇通電話。南韓外交部官員表示，趙顯表明「派兵事宜尚無任何定論」的政府立場，並且強調儘早恢復荷莫茲海峽自由航行至關重要。

韓聯社報導，在政府謹慎研議美國提出的出兵荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）要求背景下，此次外長通話由阿拉奇（Abbas Araghchi）提議並且促成，引人關注。

外交部官員表示，趙顯對近期中東局勢深表憂慮，期待中東地區早日實現可持續的和平和穩定。他還呼籲伊朗政府對當地韓人韓僑安全保持關注。阿拉奇在通話中說明伊方對當前中東局勢的立場。

政府正在謹慎研議美國提出的派兵荷莫茲海峽問題。國防部次官（副部長）李鬥熙昨天在國會表示，綜合考慮國民安全和國家經濟利益等因素，政府正在研討相關事宜，但目前尚無任何定論。

國防部上週末派往阿拉伯聯合大公國的實地考察團已經返國，國防部就此表示，派遣考察團旨在了解荷莫茲海峽派兵條件，並非以派兵為前提。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）當地時間7日在社群平台以韓文發文警告稱，任何國家在波斯灣和荷莫茲海峽駐軍或參與軍事行動，都將被視為「直接支援侵略方」，必將招致「嚴重後果」。