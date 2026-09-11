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短期回不去！美代理海軍部長：伊朗把巴林基地炸得一塌糊塗
美國與以色列部隊2月28日對伊朗開戰後，伊朗持續攻擊美國海軍在中東的主要基地巴林海軍支援設施（Naval Support Activity Bahrain）。美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）9日受訪時表示：「他們把巴林炸得一塌糊塗。」
國會山莊報報導，巴林海軍支援設施是美國海軍中央司令部（USNAVCENT）與美國第五艦隊總部所在地，也是美軍在中東的重要後勤樞紐。高雄當天結束參訪費城一座造船廠後，接受《大紀元時報》訪問，首度直接證實基地受損。
高雄還表示，海軍正在斟酌如何處置巴林海軍支援設施，包括是否修復，「我有一個專案小組正在研究這件事。」
國會山莊報指出，美國海軍作戰部長考德爾（Adm. Daryl Caudle）8月31日在一場市民大會上表示，海軍還需要一段時間才會重返這座基地，包括取回水兵的個人物品。他坦言：「我們短期內不會回到那裡。我只想完全坦白地說明這一點。」
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