CNN：美國擴大支援 助沙烏地對抗伊朗盟友青年運動

美國有線電視新聞網（CNN）引述5名消息人士報導，目前有逾100名美國軍事顧問進駐沙烏地阿拉伯，為沙國針對葉門青年運動（Houthis）的軍事行動提供情報及目標鎖定支援。隨著沙國與青年運動戰事升溫，衝突可能演變成公開戰爭，並威脅中東另一條重要航道曼德海峽。

一名美國官員透露，這些美軍人員隸屬最近數週內成立的聯合部隊司令部，估計該司令部約由200名美軍人員組成。

美國官員告訴CNN，美國正協助沙國使用一套目標鎖定工具，讓軍官能即時掌握戰場情況；他還形容這套系統類似美國五角大廈使用的Maven智慧系統（Maven Smart Systems）。另名消息人士也表示，美國也提供地理情報，協助沙國鎖定青年運動的打擊目標。

據報導，美國目前並未直接參與空襲，也未像過去與青年運動作戰時協助沙國戰機進行空中加油或提供其他作戰支援。

青年運動10日攻占紅海一處戰略港口，可能藉此威脅重要航道曼德海峽（Bab-el-Mandeb strait）；本週稍早，青年運動也對沙國發動飛彈及無人機攻擊，造成數十名平民喪生。

沙國起初不願過度介入美國與伊朗的戰爭，甚至拒絕支援美方護航受戰事影響商船的行動。但青年運動的攻勢日益猛烈，已使美沙兩國擔憂戰事可能開闢第二戰線。

美國官員告訴CNN，美方認為目前有數百名伊朗革命衛隊軍官在葉門，與青年運動並肩行動，最終目標是封鎖連接紅海與印度洋的曼德海峽。

CNN先前報導，一旦伊朗與美國的談判破裂，伊朗正策劃一項經濟上的「核選項」，也就是讓青年運動封鎖這條重要航道。

儘管如此，在伊朗戰事延燒逾半年後，美軍正面臨長期部署、飛彈與無人機持續攻擊、彈藥短缺等沉重壓力。美軍目前仍將焦點放在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）附近的行動，包括攻擊伊朗目標、護送商船通過，以及維持對伊朗港口的海上封鎖。