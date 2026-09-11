快訊

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

瑞幸咖啡來台破局 政治考量複雜化讓品牌與代理都心冷

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：伊朗地下設施復工 重啟生產彈道飛彈

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

熟悉內情的美國與中東官員透露，伊朗正利用庫存零組件並在地下設施運作，重啟彈道飛彈的生產作業，此舉使得美國與以色列先前所標榜的重大戰果打了折扣。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，部分官員表示，儘管伊朗飛彈基地與工業設施在開戰初期遭受猛烈攻擊，伊朗近來仍忙於組裝發射前必須加注燃料的液態燃料飛彈，以及可隨時備妥發射的固態燃料飛彈。

官員指出，情報顯示多處地下基地出現活動跡象，包括伊朗東南部的霍吉爾（Khojir）飛彈基地。官員表示，伊朗也正試圖建造新的地下組裝據點，以防再次遭受打擊。

美方與區域官員表示，伊朗目前主要利用現有零組件組裝新飛彈，產量比戰前更為有限。生產飛彈零組件與飛彈本身所需的若干工業設施先前遭美以兩國破壞，海上封鎖也讓固態燃料零件與原料的進口作業更加複雜。

重啟生產凸顯出徹底瓦解德黑蘭飛彈計畫的難度，而這正是美以兩國於2月28日發動戰爭的目標。這也延長了伊朗在消耗戰中的支撐能力，使得伊朗的武器庫存得以抗衡美方與波斯灣國家持續減少的飛彈攔截器庫存。

美國非營利組織「飛彈防禦倡導聯盟」（MissileDefense Advocacy Alliance）資深分析師殷巴（TalInbar）表示：「當設施沒有遭到轟炸時，就能替換受損的基礎設施，也能從其他國家購買新零組件並存放在設施中。」

他還說：「若認為伊朗沒有在重建飛彈生產能力，那就太天真了。」

以色列總理辦公室未回應置評請求。

一名白宮官員未直接回應德黑蘭是否已重啟生產彈道飛彈的問題，但表示伊朗核設施已被徹底摧毀，軍事力量也遭嚴重削弱。

這名官員說：「伊朗現在比以往任何時候都更加虛弱，川普總統絕不會允許伊朗擁有核子武器。」

五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，美國已「摧毀伊朗高達90%的無人機、彈道飛彈與海軍工業基地」，並「大幅削弱」伊朗發射飛彈與無人機的能力。

華爾街日報報導，衛星影像顯示，伊朗正以令以色列官員擔憂的速度重建橋梁、道路乃至生產據點等各項設施。美以空襲曾導致飛彈基地的隧道入口坍塌，如今伊朗已恢復進出通道。根據以色列軍方評估，存放在這些地下基地的武器可能保存完好。

巴黎政治學院（Sciences Po）伊朗戰略專家格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）說：「你可以設法摧毀設施，也可以設法摧毀飛彈本身，但伊朗的再生能力其實比核計畫更快，而且分布相當分散。伊朗之所以建立如此複雜的飛彈基礎設施，就是因為他們擔心這種情況。」

伊朗 彈道飛彈 飛彈 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗恢復生產彈道飛彈！地下工廠悄悄復工 美以重大戰果打折

伊朗飛彈連攻美國軍艦！美軍反擊摧毀5艘油輪 警覺中俄可能暗助

傳美軍打完伊朗將大撤整！縮減駐中東兵力與據點 遇襲設施恐不重建

回敬伊朗飛彈攻勢 美軍摧毀5艘伊朗原油油輪

相關新聞

范斯表面稱美伊不算戰爭 紐時：私下致電美軍指揮官得知嚴峻情勢

美國副總統范斯從一開始就反對與伊朗開戰，並受總統川普指派協助結束衝突。紐約時報10日獨家報導，現任和前任官員透露，范斯今年春夏罕見直接致電中東、歐洲和亞洲的美軍指揮官，希望在個別判斷被整合成五角大廈的整體看法前，先聽取他們對美伊戰爭毫不修飾的評估。

不後悔對伊朗開戰！川普預告民主黨若奪兩院 糟糕法案就擋2年

美國總統川普10日接受福斯新聞訪問時表示，儘管有時也會質疑自己的決定，但如果重新來過，他對伊朗戰爭仍會做出相同選擇，同時開始勾勒民主黨若在期中選舉後拿下國會兩院，面對分裂政府的應對策略。

CNN揭美逾百名軍事顧問進駐沙國 防青年運動封鎖曼德海峽

美國有線電視新聞網（CNN）引述五名知情人士報導，美國已派遣逾100名軍事顧問進駐沙烏地阿拉伯，為沙國打擊葉門武裝團體青年運動提供情報及目標定位支援。隨著青年運動攻占摩卡港，美方正協助沙國因應可能擴大的第二戰線。

葉門青年運動攻占摩卡！紅海航運拉警報 油價飆破107美元

伊朗支持的葉門青年運動叛軍周四占領紅海沿岸戰略港市摩卡，取得2022年簽署內戰停戰協議以來最大的領土斬獲。摩卡距離曼德海峽約80公里，市場擔心青年運動以當地為據點攻擊紅海商船，讓原本集中在荷莫茲海峽的能源危機，擴大至第二條關鍵航道。商船若避開紅海及蘇伊士運河，改繞好望角，航程、燃料、保險與交貨成本都會增加。

用腳投票？波灣六國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲海峽

知情人士透露，在阿曼與伊朗的推動下，波斯灣各國外長計劃下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽的臨時通行管理協議，為美伊戰爭2月底開打以來，波灣合作理事會（GCC）六國外長首度和伊朗資深官員會面，持續尋求緩解對荷莫茲海峽航行的敵意。

美伊戰火恐再開新戰線！革命衛隊直接指導葉門叛軍青年運動攻勢

葉門叛軍青年運動10日攻占西南部港口城市摩卡（Mocha）後，進一步加強對曼德海峽的控制。路透與CNN報導，青年運動本周沿葉門紅海沿岸迅速向南推進，直接受到伊朗革命衛隊指導，企圖在美伊戰爭中開闢新戰線；沙烏地阿拉伯境內則有超過100名美軍顧問，正為沙國打擊青年運動提供情報及目標鎖定支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。