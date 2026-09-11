不後悔對伊朗開戰！川普預告民主黨若奪兩院 糟糕法案就擋2年

美國總統川普10日接受福斯新聞訪問時表示，儘管有時也會質疑自己的決定，但如果重新來過，他對伊朗戰爭仍會做出相同選擇，同時開始勾勒民主黨若在期中選舉後拿下國會兩院，面對分裂政府的應對策略。

Axios報導，伊朗戰爭、高油價和通貨膨脹正成為川普與共和黨期中選舉的一大負擔，不僅川普支持率下滑，共和黨人對他的態度也日益轉冷。被問及期中選舉前外界對美伊戰爭的擔憂時，川普表示：「我不相信『後悔』這個詞。」

他說：「你多少都會質疑一下自己，也有幾個人問過我這個問題。如果讓我重新來過，我還是會做出完全一樣的決定。」

川普還說，目前選情不像過去那麼「嚴峻」，但也承認，如果民主黨重新拿下參眾兩院，他計畫阻擋民主黨人的立法，聲稱自己最後會成為「阻擋者」（blocker），把「他們所有糟糕的東西」擋上2年。

他說：「情況不會一樣。我會成為阻擋者，我可能還是能和他們達成協議。他們會有想要的東西，那就談協議。事情就是這樣。」