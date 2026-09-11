CNN揭美逾百名軍事顧問進駐沙國 防青年運動封鎖曼德海峽

美國有線電視新聞網（CNN）引述五名知情人士報導，美國已派遣逾100名軍事顧問進駐沙烏地阿拉伯，為沙國打擊葉門武裝團體青年運動提供情報及目標定位支援。隨著青年運動攻占摩卡港，美方正協助沙國因應可能擴大的第二戰線。

一名美國官員表示，這批人員在近幾周成立的聯合部隊司令部工作，總人數估計約200人。美方協助沙國使用類似五角大廈Maven系統的工具，即時掌握戰場情況，另提供地理空間情報，協助鎖定攻擊目標。

美軍目前並未直接參與空襲，也未替沙國戰機空中加油或提供其他作戰支援，角色限於情報、訓練及協助沙國順利執行任務。美國國防部表示，依慣例不評論情報相關事項。

美國官員研判，目前有數百名伊朗革命衛隊人員駐在葉門，與青年運動並肩行動，最終目標可能是封鎖連接紅海與印度洋的曼德海峽。

不過，美軍已在伊朗作戰超過六個月，部隊承受長期部署、飛彈與無人機攻擊及彈藥壓力，作戰重心仍放在荷莫茲海峽。美國軍方也不願與沙國空襲行動牽扯太深，尤其擔心攻擊失誤，再度造成平民傷亡。