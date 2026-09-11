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CNN揭美逾百名軍事顧問進駐沙國 防青年運動封鎖曼德海峽

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
示意圖。沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍在哈茲姆附近與青年運動交戰期間發射戰車砲；影片拍攝地點與日期未獲證實。路透
示意圖。沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍在哈茲姆附近與青年運動交戰期間發射戰車砲；影片拍攝地點與日期未獲證實。路透

美國有線電視新聞網（CNN）引述五名知情人士報導，美國已派遣逾100名軍事顧問進駐沙烏地阿拉伯，為沙國打擊葉門武裝團體青年運動提供情報及目標定位支援。隨著青年運動攻占摩卡港，美方正協助沙國因應可能擴大的第二戰線。

一名美國官員表示，這批人員在近幾周成立的聯合部隊司令部工作，總人數估計約200人。美方協助沙國使用類似五角大廈Maven系統的工具，即時掌握戰場情況，另提供地理空間情報，協助鎖定攻擊目標。

美軍目前並未直接參與空襲，也未替沙國戰機空中加油或提供其他作戰支援，角色限於情報、訓練及協助沙國順利執行任務。美國國防部表示，依慣例不評論情報相關事項。

美國官員研判，目前有數百名伊朗革命衛隊人員駐在葉門，與青年運動並肩行動，最終目標可能是封鎖連接紅海與印度洋的曼德海峽。

不過，美軍已在伊朗作戰超過六個月，部隊承受長期部署、飛彈與無人機攻擊及彈藥壓力，作戰重心仍放在荷莫茲海峽。美國軍方也不願與沙國空襲行動牽扯太深，尤其擔心攻擊失誤，再度造成平民傷亡。

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