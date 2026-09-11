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伊朗恢復生產彈道飛彈！地下工廠悄悄復工 美以重大戰果打折

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗首都德黑蘭的自由廣場（Azadi Square）8月2日展出國產「佐勒法加爾」（Zolfaghar）飛彈。法新社
伊朗首都德黑蘭的自由廣場（Azadi Square）8月2日展出國產「佐勒法加爾」（Zolfaghar）飛彈。法新社

華爾街日報10日獨家報導，知情美國與中東官員表示，伊朗已利用庫存零組件，在地下設施恢復生產彈道飛彈，使美國與以色列一直宣稱的一項重大戰果大打折扣。

官員表示，儘管飛彈基地與工業設施在戰爭初期遭到猛烈攻擊，德黑蘭仍持續組裝必須在發射前加注燃料的液體燃料飛彈，以及可預先儲存、隨時發射的固體燃料飛彈。情報顯示，伊朗多處地下設施有活動跡象，包括東南部的霍吉爾（Khojir）飛彈設施；德黑蘭也正試圖建造新的地下組裝據點，以避免再次遭到攻擊。

報導指出，美國與以色列在戰爭初期發動數千次攻擊，鎖定飛彈生產地點、儲存設施、飛彈及發射器，並破壞多座生產飛彈及相關零組件所需的工業設施。海上封鎖也使零件及固體燃料原料更難進口。但伊朗認為停火不太可能持續，利用今年夏季的平靜期重建軍事能力。

一名美方官員表示，伊朗可能在6月中旬與川普簽署初步協議後恢復小規模生產，目前主要利用現有零組件組裝新飛彈，產量仍低於戰前。德黑蘭據信有能力利用手頭零組件，組裝至少數百枚飛彈。

美國與區域官員指出，伊朗目前主要利用現有零組件組裝新飛彈，數量仍比戰前有限，但德黑蘭恢復生產凸顯徹底摧毀伊朗飛彈計畫的難度。伊朗持續消耗武器之際，美國及波斯灣國家的飛彈攔截彈庫存也日益減少，恢復生產彈道飛彈讓德黑蘭更有能力繼續撐下去。

飛彈防禦倡議聯盟（Missile Defense Advocacy Alliance）資深分析師英巴爾（Tal Inbar）評估，伊朗武器庫中仍有數千枚彈道飛彈。他指出，只要設施沒有遭到轟炸，就可以替換受損設施，也可以從其他國家購買新的零組件並存放其中，「如果認為伊朗沒有重建飛彈生產能力，想必是天真到極點」。

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