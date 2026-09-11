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葉門青年運動攻占摩卡！紅海航運拉警報 油價飆破107美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
青年運動攻占摩卡港，市場憂心紅海航道與荷莫茲海峽同時受阻。圖為當地8月10日遭青年運動攻擊後的受損情況，非周四景象。路透
青年運動攻占摩卡港，市場憂心紅海航道與荷莫茲海峽同時受阻。圖為當地8月10日遭青年運動攻擊後的受損情況，非周四景象。路透

伊朗支持的葉門青年運動叛軍周四占領紅海沿岸戰略港市摩卡，取得2022年簽署內戰停戰協議以來最大的領土斬獲。摩卡距離曼德海峽約80公里，市場擔心青年運動以當地為據點攻擊紅海商船，讓原本集中在荷莫茲海峽的能源危機，擴大至第二條關鍵航道。商船若避開紅海及蘇伊士運河，改繞好望角，航程、燃料、保險與交貨成本都會增加。

摩卡失守、荷莫茲海峽船流受阻及油輪遇襲，進一步加深市場對石油供應的疑慮。布蘭特原油周四暴漲6.34%，結算價升至每桶107.63美元；西德州原油繼周四大漲6.69%後，周五盤中一度上漲1.9%，報104.44美元。反映實體市場供需的普氏（Platts）即期布蘭特原油（Dated Brent）價格一度升至114.26美元。

摩卡本身並非主要石油出口港，市場擔心的是紅海航運受到進一步干擾。美聯社報導，曼德海峽連接紅海與亞丁灣，全球約有12%的商品經此運輸。自青年運動2023年底開始攻擊商船以來，經過曼德海峽的船運量大減約60%，許多航商改走非洲好望角。

隨著伊朗在美國、以色列與伊朗戰爭期間阻礙荷莫茲海峽航運，曼德海峽對全球能源供應的重要性進一步升高。沙烏地阿拉伯一度把原油經管線送往紅海沿岸的延布港出口，避開荷莫茲海峽，但勞氏船舶情報公司（Lloyd’s List Intelligence）指出，青年運動再次發出威脅後，相關運輸活動減少。

英國皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）副研究員希班（Baraa Shiban）指出，摩卡所在的塔伊茲省周邊山區可俯瞰葉門西部海岸，為青年運動提供戰略優勢。青年運動可能仿效伊朗革命衛隊在荷莫茲海峽的做法，在紅海水域布雷。

油價飆升也推高債市的通膨預期。美國10年期公債殖利率周四升至約4.95%，逼近5%；30年期殖利率一度升至5.37%，創近20年新高。

美債殖利率走升不全是受到摩卡失守影響。同日公布的美國8月生產者物價指數年增5.4%，高於7月的4.8%，加上財政部回購美債的規模不如市場預期，共同加重債市賣壓，推高殖利率。

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