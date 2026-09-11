以色列稱炸毀真主黨地道 美機構測得規模4.1地震

以色列今天表示，已摧毀黎巴嫩武裝組織「真主黨」在黎國南部阿里塔赫山脊（Ali al-Taher）下方建造的重要地道。美國地質調查所（USGS）測得當地發生規模4.1的地震。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）和國防部長卡茲（Israel Katz）在一份聯合聲明中表示：「這是歷時20多年、在伊朗資金與策劃下建造的戰略性恐怖主義基礎設施。」黎巴嫩真主黨背後有以色列的宿敵伊朗撐腰。

黎巴嫩國營國家通訊社（NNA）報導，以色列在納巴蒂葉區（Nabatieh）的阿里塔赫山脊進行「大規模爆破」，「造成震動與強烈轟鳴聲」。USGS隨後報告，該地區發生規模4.1地震。

人在黎巴嫩南部的法新社記者也說，今晚聽見「巨大爆炸聲響」。

以色列軍方表示，這些真主黨設施綿延逾兩公里，內有「數十枚伊朗製火箭、飛彈與無人機，還有機槍、數十枚反戰車飛彈，以及數百枚地雷與爆炸裝置」。

以軍還說，這處地下建築群也包括真主黨旗下部隊「巴德爾」（Badr）的指揮中心。

一名軍官告訴法新社，部分曾在阿里塔赫山脊區域活動的武裝分子已經撤離，另一些則「在空襲與砲擊中被消滅」。

以色列上週宣布已拿下阿里塔赫山脊。

今年3月，真主黨為支持伊朗，將黎巴嫩捲入中東戰爭。

6月伊朗與美國達成共識後，黎巴嫩和以色列也簽訂協議，當地暴力情事一度降溫，但近日攻擊強度再度增加。