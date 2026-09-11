伊朗盟友奪葉門港市恐箝制紅海咽喉 油價應聲大漲

消息人士表示，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」今天奪下葉門港口城市摩卡（Mocha），並沿紅海海岸向戰略島嶼推進，對全球能源供應構成進一步的威脅。

法新社報導，美國基準原油合約西德州中級原油今天突破每桶100美元大關；國際基準布倫特原油價格飆漲5%，突破每桶106美元，創下5月以來的新高。

路透社報導，青年運動（Houthi）拿下摩卡後，根據葉門政府軍消息人士的說法，青年運動進一步擴大對曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的控制力，並已抵達漢尼希群島（Hanish Islands）。曼德海峽是紅海（Red Sea）的南端出口，也是全球最重要的航運路線之一。

青年運動主導的人道行動協調中心發聲明表示，除了沙烏地阿拉伯的船隻外，紅海航運對所有航運公司而言皆安全。葉門內戰已持續十多年，青年運動獲伊朗撐腰，沙烏地則力挺葉門政府。

沙烏地是全球最大石油出口國，自伊朗衝突導致阿拉伯半島另一側的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質關閉後，沙國轉而仰賴紅海運輸路線。

青年運動發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）稱，目前行動屬防禦性質，只要對葉門的攻擊停止，他們也將停止行動。

若青年運動箝制曼德海峽，可能讓伊朗在與美國的衝突中取得關鍵優勢。

根據葉門政府、伊朗及區域消息人士的說法，青年運動本週在葉門紅海沿岸的閃電式推進，是在伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）直接指導下進行的。革命衛隊尋求在對美國的戰爭中開闢新戰線。

兩名伊朗消息人士透露，伊朗上週要求青年運動擴大攻擊美國的緊密盟友沙烏地，並承諾提供更多資金、武器及高階軍官，以協助他們行動。

伊朗雖稱青年運動是盟友，但對外否認給予他們軍事指導，並稱青年運動「不是代理人」。