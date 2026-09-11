葉門叛軍「青年運動」 攻下紅海戰略港市

葉門軍方消息人士十日說，伊朗區域代理人「抵抗軸心」之一的葉門武裝團體「青年運動」，同日攻下葉門濱紅海的塔伊茲省戰略港市莫加，旨在控制紅海通往南方的出口：曼德海峽。

外媒引述目擊者報導，他們看到青年運動武裝分子進入莫加，並高喊「美國與以色列都去死！」在葉門政府軍與青年運動激烈交火數小時後，政府軍被迫撤離。

莫加此前長期由國際間承認的葉門政府控制，被青年運動攻下對政府軍將是一記重擊。

青年運動近幾周屢屢攻擊沙烏地阿拉伯在紅海的船舶。在二月底美以對伊朗開戰後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成波斯灣的石油出口幾乎停擺後，紅海已成為沙國等中東產油國重要的替代航線。有鑑於此，美聯社報導說，果真如此，此一戰事發展將很重要且有意義，將讓青年運動距控制曼德海峽的目標更近一步。