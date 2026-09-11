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美軍無人潛艇被伊朗捕獲 恐遭逆向工程

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
伊朗八日在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇Dive-LD。有美國智庫專家說，伊朗工程師絕對能對機械系統進行逆向工程。路透
伊朗八日在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇Dive-LD。有美國智庫專家說，伊朗工程師絕對能對機械系統進行逆向工程。路透

彭博十日引述伊朗高官報導，「以戰養戰」的伊朗持續重建軍事能力，擁有足以支撐長期戰的彈道飛彈，對美國海上封鎖和攻擊伊朗油輪也無意退讓。

這些伊朗高官坦言，經濟壓力正加劇，但伊朗高層認為，伊美戰爭構成生存威脅，他們幾乎別無選擇，只能繼續打下去，直到確信美國未來會因有所顧忌而不敢對伊朗又啟戰端。

「彭博經濟研究」主管艾斯芬岱利說，許多伊朗高層相信，川普政府只會對威脅與戰事升級做出回應，且川普政府在美國期中選舉前夕，對戰事升級將更敏感。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）白宮記者賈可布斯在社媒Ｘ寫道，消息人士指稱，在伊朗猛烈空襲下，美軍一架Ａ-10「雷霆二式」攻擊機被擊中，一側機翼斷裂；還有約八架Ｆ-15戰機輕微受損；駐約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地的美軍為此發射卅多枚「愛國者」防空飛彈。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）八日也宣布，在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美軍無人潛艇、水下無人載具Dive-LD。儘管美軍及該潛艇製造商安杜里爾均淡化此事，但美國智庫哈德遜研究所研究員克拉克說，伊朗幾乎必定會試圖拆解硬體，即使Dive-LD的軟體內建防禦機制；伊朗曾研究捕獲的美國飛行器，伊朗工程師絕對能對機械系統進行逆向工程。

伊朗 美國 美軍 彈道飛彈

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