川普：美國期中選舉後伊朗將棄戰

美國總統川普九日指稱，預料伊朗將在十一月美國期中選舉後棄戰，屆時美伊戰爭就「立刻結束」。但他坦言，在此之前，全美汽油價格不太可能下跌。

川普在赴德州達拉斯出席共和黨期中選舉大會時對媒體宣稱，伊朗將持續作戰至十一月，企圖藉此在政治上打擊他。至於油價，「我認為會比期中選舉再久一點。（伊朗）他們急於企圖影響選情，好讓一群軟蛋選上，就會放任他們不管、讓他們擁核」。

川普認為，伊朗已接近崩潰，期中選舉後油價將大幅下跌，「價格會被壓到每加侖兩美元以下；他們再也撐不下去了」。他強調，雖不排除美伊恢復談判的可能性，「但這不是我們目前考慮的方向」。

不過，華爾街日報九日引述美國官員報導，包含副總統范斯及國務卿魯比歐等多位川普政府高層私下告訴川普，伊朗可能在美國封鎖及其他軍事手段施壓下持續抵抗，這場戰爭恐一路拖到他二○二九年一月廿日卸任、新總統就任為止。果真如此，全球油市恐長期受中東戰事干擾，也恐牽動二○二八年美國總統大選選情。

五角大廈也頻頻延長與輪調中東的美軍兵力部署。例如美國國防部長赫塞斯已將部分部隊的部署延長至明年，部分防空單位更可能無限期留駐；第三支陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ）也準備今秋開赴中東輪調。相關部署皆旨在為川普保留對美伊戰爭的軍事選項。

赫塞斯在美國哥倫比亞廣播公司節目「六十分鐘」專訪聲稱，二月美伊開戰以來，伊朗軍事能力受到「空前破壞」。

分析家認為，川普政府可能準備打一場持久戰，因此這麼做有其道理。美國智庫布魯金斯研究院副總裁馬洛尼說，美國對伊朗的海上封鎖短期甚至中期都難以取得決定性成果，若想持續運用，就必須以長期圍困為前提，但成效仍存疑，且恐帶來美國的波斯灣盟友能源及經濟目標被伊朗鎖定攻擊等反效果。

長期封鎖及駐軍也將使美國從歐亞盟友境內調動美國駐軍資產。川普政府也擔心伊朗將調整攻擊策略，並重新補充飛彈、無人機及雷達等軍事資產。

比利時智庫國際危機組織（ＩＣＧ）主任瓦艾斯也說，美國能以相對可控的代價持續消耗伊朗，但伊朗也能將大部分壓力轉嫁給人民，並保住維繫政權的核心機構；「所有人都正付出代價，但美伊高層付出的代價，都還不足以讓他們接受對方開出的條件」。