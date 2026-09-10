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伊朗飛彈報復美軍基地！CBS：A-10遭擊中少一側機翼 8架F-15輕微受損
美國中央司令部（CENTCOM）因應伊朗兩度鎖定美國軍艦，攻擊位於阿曼灣及伊朗主要石油碼頭哈克島附近的5艘伊朗油輪。伊朗隨後發射飛彈報復，攻擊美國在約旦的穆瓦法克．薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）。CBS新聞報導，基地多架美國軍機受損。
CBS新聞資深白宮記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）在X發文指出，消息人士透露，一架外號「疣豬」（Warthog）的A-10「雷霆二式」（Thunderbolt）攻擊機遭擊中，一側機翼缺失；另有約8架F-15受到輕微損傷，之後已重新投入使用。
雅各布斯還寫道，駐約旦美軍為防禦伊朗攻擊，發射超過30枚愛國者飛彈。
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