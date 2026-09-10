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誰先撐不住？川普稱伊朗期中選舉後棄戰 德黑蘭官員放話升級繼續打

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗德黑蘭的機車騎士24日駛過描繪美國總統川普遭掐住脖子的看板，上方寫著「復仇不可避免」。美聯社
伊朗德黑蘭的機車騎士24日駛過描繪美國總統川普遭掐住脖子的看板，上方寫著「復仇不可避免」。美聯社

美國總統川普9日表示，預期伊朗將在美國期中選舉後放棄作戰，同時承認美國汽油價格在此之前不太可能下跌。伊朗一名資深官員則表示，如果美國繼續攻擊伊朗領土和基礎設施，德黑蘭已準備打一場更激烈的戰爭，並將加大反擊力道。

CNN報導，川普在前往達拉斯參加共和黨期中選舉大會途中受訪時，斷言伊朗將持續作戰至11月，企圖藉此在政治上打擊他。他談到汽油價格時說：「我認為會比期中選舉再久一點。他們不顧一切地試圖影響選舉，好讓我們弄一群軟弱的人進去，別再管他們，讓他們擁有核武。」

不過，川普相信伊朗已接近崩潰，將在「選舉後立即」尋求結束衝突，促使油價大幅下跌。他說：「他們再也撐不下去了。」

另一方面，彭博資訊獨家報導，該名伊朗資深官員指出，自戰爭最激烈階段於4月結束以來，伊朗持續重建軍事能力，並擁有足以支撐長期衝突的飛彈，面對美國海上封鎖及攻擊油輪也無意退讓。他承認，經濟壓力正在加劇，但領導人認為，對美戰爭構成生存威脅，他們幾乎別無選擇，只能繼續作戰，直到確信華府未來會因有所忌憚而不敢再次發動攻擊。

彭博經濟研究地緣經濟分析師艾斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）指出，許多伊朗領導人「相信川普政府只會對威脅和升級做出回應，也認為川普政府在期中選舉前夕，對戰事升級更加敏感。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等官員主張與美國談判，以緩解經濟壓力，但認為美方首先必須解除封鎖，並恢復初步和平協議。艾斯凡迪亞里指出，伊朗的政治菁英正爭論究竟應該升級還是僅僅抵抗，但德黑蘭正在研議如何更快、更有效率地報復，顯示已準備多種因應美國升級行動的反擊方式，「試圖讓美國付出更大代價」。

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