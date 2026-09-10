美伊互轟 國際原油飆破100美元

美軍八日摧毀五艘伊朗原油運輸船，報復伊朗接連以彈道飛彈攻擊美國軍艦；伊朗隨後向約旦境內美軍基地發射飛彈，並宣稱在荷莫茲海峽及周邊海域攻擊十艘船舶。這是美伊開戰六個月來，雙方針對區域航運發動的最大規模襲擊，國際原油價格應聲突破每桶一百美元。

美報復摧毀5艘伊油輪

美軍中央司令部表示，伊朗革命衛隊近日兩度以彈道飛彈鎖定美國海軍艦艇，包括一艘航空母艦及一艘飛彈驅逐艦，但攻擊均未命中，美方沒有傳出人員傷亡。美軍因此在阿曼灣及伊朗主要石油出口港哈格島附近摧毀五艘伊朗油輪。

伊朗迅速反擊。伊朗革命衛隊表示，已向約旦東部阿茲拉克附近的美軍基地發射彈道飛彈，同時攻擊兩艘美方船艦及八艘試圖通過伊朗宣布為禁區海域的油輪。伊朗方面宣稱，這波行動總計涉及十艘船舶，是開戰以來針對航運發動的最大規模報復行動。

約旦表示，當地防空系統攔截大部分來襲飛彈，共有廿枚飛彈進入約旦，其中十八枚遭擊落，另兩枚落在無人區。

伊朗宣稱攻擊荷莫茲海峽附近船舶後，英國海事貿易行動辦公室接獲多起通報，指波斯灣北部及阿曼灣一帶商船遭到攻擊並失去行動能力。相關事件使原本已受軍事衝突影響的海上運輸更加緊張，部分船舶被迫減速、改變航線或暫停航行。

期貨價7月底以來新高

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，大量中東原油及液化天然氣經由這條狹窄水道輸往全球市場。最新一輪美伊交火讓市場擔心能源供應受到進一步干擾，布倫特原油期貨價格九日突破每桶一百美元，創七月底以來新高；美國柴油零售平均價格也升至創新高的每加侖五點九四美元。

伊朗不排除更強烈行動

伊朗還警告，美國若繼續攻擊伊朗船舶，伊朗將採取更強烈的報復行動。伊朗革命衛隊表示，對任何攻擊的回應將大幅升級，如果敵人襲擊兩到三個伊朗目標，伊朗將打擊廿個目標。革命衛隊還表示，伊朗很快就會公布一張新的更大範圍海上禁區地圖，該禁區將延伸至靠近巴基斯坦附近的阿拉伯灣。

相關威脅讓外界擔心，荷莫茲海峽情勢可能從局部衝突變成大規模海上軍事對抗的主要戰場。

除了航運遭到攻擊，伊朗近期使用飛彈鎖定美國軍艦的能力也引發華府高度警戒。伊朗國營媒體報導，伊朗官員宣稱使用具有先進功能的新型飛彈攻擊美國軍艦；武器專家認為，相關武器可能搭載光電尋標系統，利用影像導引鎖定移動中的目標。

雖然伊朗目前尚未成功擊中美國軍艦，但能夠持續掌握美艦位置並發動攻擊，引發美方疑慮。美國也關切伊朗是否獲得中國或俄羅斯方面的技術、情報或其他協助。

美伊衝突擴大之際，中東另一條重要能源與航運通道紅海也出現危機。與伊朗結盟的葉門青年運動組織八日以無人機和飛彈攻擊沙烏地阿拉伯南部四座城市，造成沙國國營石油公司相關設施起火，沙國表示共七十三人受傷。青年運動還威脅攻擊在紅海航行的沙國船舶。