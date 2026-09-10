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斷定美選後必打！升高衝突 伊朗硬起來抗川普

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
伊朗首都德黑蘭民眾7日走過市中心一面反美國總統川普的看板。歐新社
伊朗首都德黑蘭民眾7日走過市中心一面反美國總統川普的看板。歐新社

伊朗首次攻擊美國軍艦後，高層領導人近幾天發出的警告愈來愈強硬。紐約時報指出，德黑蘭已釋出訊號，表明願意升級對抗美國。

伊朗大致撐住美國和以色列二月發動的大規模軍事行動，但近幾個月的消耗戰已構成經濟威脅。美方封鎖使伊朗幾乎無法出口石油，加上領導人擔心對荷莫茲海峽的控制正在鬆動，促使德黑蘭加強攻擊力道，將升高衝突視為對付美國的主要籌碼。

伊朗六日宣稱，發射彈道飛彈攻擊二艘美國軍艦，促使美軍攻擊三艘伊朗油輪作為回應。伊朗安全事務負責人雷札伊不久後則宣布，計畫在波斯灣設立航運「限制區」，範圍將超越伊朗控制荷莫茲海峽的行動。

伊朗資深官員已表示，願意談判恢復初步和平協議。但美國總統川普傾向維持消耗戰策略，並在經濟上扼殺伊朗。伊朗高層認為，隨著美國十一月期中選舉逼近，一場不得人心的戰爭可能傷害川普和共和黨，現在或許是提高賭注的最佳時機。一些伊朗領導人更認為，川普無論如何都會在期中選舉後重啟戰爭。

專家指出，這種局勢讓近期一連串衝突再度引爆全面戰爭的風險升高。日內瓦高等研究院伊朗問題專家薩貝特說，伊朗可能加劇軍事對抗，同時設法避免陷入全面戰爭，「伊朗希望這能推高全球油價，或讓荷莫茲海峽再度完全關閉」。

此外，伊朗先前並未鎖定美國海軍艦艇攻擊。國際危機組織伊朗問題專家阿齊茲指出，這波攻擊美國軍艦是一次重大升級，「這些盤算顯然已經改變」。

阿齊茲表示，美國戰前不認為伊朗能精準攻擊區域美軍基地，但近幾個月伊朗已證明具備這項能力，包括七月攻擊約旦美軍基地造成二名美軍陣亡，未來也可能鎖定美軍艦隊。

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