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以色列外長：未計劃驅逐任何加薩居民

中央社／ 斯洛維尼亞盧布里雅納9日綜合外電報導

以色列外交部長薩爾今天在斯洛維尼亞為以色列大使館揭幕時表示，以色列「並未計劃將任何人從加薩走廊驅逐或遣送出境」。

法新社報導，薩爾（Gideon Saar）表示，如果有任何人「自願」離開加薩走廊（Gaza Strip），「並且有國家準備好接納，如同世界其他衝突地區一樣，我們不會反對」。

多位以色列內閣成員曾表示有意將飽受戰火肆虐的200萬加薩居民全數遷出。他們多半宣稱這是自願性的，強調巴勒斯坦人想要離開，但是受到巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）阻撓。

到訪斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）的薩爾於以色列大使館開館活動前，在記者會中作以上表示。斯洛維尼亞在民族主義派總理楊薩（Janez Jansa）領導下，尋求重新調整對以外交關係。

以色列在盧布里雅納設立大使館，標誌斯洛維尼亞政策轉向。前中間偏左政府曾是歐洲聯盟中對以色列在加薩軍事攻勢最不假辭色批評者之一。

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