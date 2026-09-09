涵蓋範圍曝光！荷莫茲海峽外設「禁區」 伊朗：未經協調通過恐受制裁

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天宣布，在荷莫茲海峽外劃設的新「禁區」（prohibited zone），範圍將涵蓋阿曼灣部分海域和更遠區域，並表示之後會再公布確切座標。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）發言人莫海比（Hossein Mohebi）接受國營電視台訪問時表示：「該區域大致從查巴哈港（Chabahar）方向開始，涵蓋阿曼海（Seaof Oman）部分區域以及阿拉伯海（Arabian Sea）的另外一部分，沿著可通往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航線。」

他指出：「如果有船隻未經協調進入該區，將會受到我們的制裁…舉例來說，如果該船日後想要前來通過荷莫茲海峽，或者想要在其他地點接受諸如保險等相關服務，我們將不會提供這些服務。」

伊朗在其指稱已經和同為荷莫茲海峽沿岸國家的阿曼就臨時航運路線協商取得「重大進展」之後作出此一宣布。

自從2月28日美國開戰以來，伊朗部隊已經限制通過這條能源要道的交通。美國則對伊朗港口實施反制性的封鎖措施。

德黑蘭要求船隻須事先申請許可才能通行，並且堅稱絕不會恢復到戰前不受限制的航行制度。