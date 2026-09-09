快訊

涵蓋範圍曝光！荷莫茲海峽外設「禁區」 伊朗：未經協調通過恐受制裁

不知眼前是黑幫大老！女網紅攔下狂問職業收入 網友全看傻

早出晚歸要加衣了！全台一周溫度表速看 最低溫探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

涵蓋範圍曝光！荷莫茲海峽外設「禁區」 伊朗：未經協調通過恐受制裁

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊今天宣布，在荷莫茲海峽外劃設的新「禁區」（prohibited zone）。路透
伊朗伊斯蘭革命衛隊今天宣布，在荷莫茲海峽外劃設的新「禁區」（prohibited zone）。路透

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天宣布，在荷莫茲海峽外劃設的新「禁區」（prohibited zone），範圍將涵蓋阿曼灣部分海域和更遠區域，並表示之後會再公布確切座標。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）發言人莫海比（Hossein Mohebi）接受國營電視台訪問時表示：「該區域大致從查巴哈港（Chabahar）方向開始，涵蓋阿曼海（Seaof Oman）部分區域以及阿拉伯海（Arabian Sea）的另外一部分，沿著可通往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航線。」

他指出：「如果有船隻未經協調進入該區，將會受到我們的制裁…舉例來說，如果該船日後想要前來通過荷莫茲海峽，或者想要在其他地點接受諸如保險等相關服務，我們將不會提供這些服務。」

伊朗在其指稱已經和同為荷莫茲海峽沿岸國家的阿曼就臨時航運路線協商取得「重大進展」之後作出此一宣布。

自從2月28日美國開戰以來，伊朗部隊已經限制通過這條能源要道的交通。美國則對伊朗港口實施反制性的封鎖措施。

德黑蘭要求船隻須事先申請許可才能通行，並且堅稱絕不會恢復到戰前不受限制的航行制度。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 阿曼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊稱擊中美軍無人船 美斥「謊言」 荷莫茲海峽外擬設禁航區

「籌碼」效果減弱？美國施壓見效 經濟壓力恐迫使伊朗開放荷莫茲海峽

波灣互襲 美轟3油輪 伊嗆加倍奉還

荷莫茲海峽僵局加深 伊朗射飛彈轟炸約旦美軍基地

相關新聞

又有商船遇襲！荷莫茲海峽周遭再傳炮火聲 多船失去運行能力

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，波斯灣（Persian Gulf）北部及阿曼灣（Gulf of Oman）...

涵蓋範圍曝光！荷莫茲海峽外設「禁區」 伊朗：未經協調通過恐受制裁

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天宣布，在荷莫茲海峽外劃設的新「禁區」（prohibited zone），範圍將涵蓋阿曼灣部分海域和...

強攻美艦升高衝突！伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓

伊朗首次攻擊美國軍艦後，高層領導人近幾天發出的警告愈來愈強硬。紐約時報指出，德黑蘭已釋出訊號，表明願意升級對抗美國。

影／伊朗捕獲美軍高科技無人潛艇！五角大廈淡化：舊型號已故障

伊朗革命衛隊8日表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇。五角大廈對此表示，這艘無人潛艇屬於舊型號，一天多前就已故障。

影／伊朗飛彈大反攻！美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截

美國與伊朗過去一周相互攻擊升級。美國中央司令部（Centcom）表示，伊朗過去兩天兩度鎖定美國軍艦後，美軍在阿曼灣及伊朗主要石油碼頭哈克島附近攻擊共5艘伊朗油輪。伊朗隨後發射飛彈攻擊美國在約旦的基地作為報復，約旦表示，共有20枚飛彈來襲，防空系統擊落其中18枚。

伊朗飛彈連攻美國軍艦！美軍反擊摧毀5艘油輪 警覺中俄可能暗助

華爾街日報8日報導，伊朗上周末試圖攻擊一艘美國航空母艦後，美軍攻擊3艘伊朗油輪，以示不會容忍針對海軍軍艦的攻擊。不過，伊朗一天後再次試圖攻擊美國軍艦，美方隨即發動新一輪反擊。美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍8日摧毀5艘伊朗原油運輸船。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。