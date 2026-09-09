又有商船遇襲！荷莫茲海峽周遭再傳炮火聲 多船失去運行能力

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，波斯灣（Persian Gulf）北部及阿曼灣（Gulf of Oman）有數艘商船在該區域的夜間軍事活動期間，遭遇砲火攻擊，船隻失去運行能力。

路透社報導，隸屬英國皇家海軍的UKMTO表示，尚無法確認有無人員傷亡或環境影響。

UKMTO今天另通報，距離阿拉伯聯合大公國拉希德港（Port Rashid）24海里處發生另一起事件，有人看到一艘處於錨泊狀態的船隻傾斜，可能是遭不明拋射物攻擊後進水。

一艘美國海軍軍艦過去兩天遭飛彈攻擊未遂後，美軍中央司令部（CENTCOM）部隊昨天摧毀5艘伊朗原油運輸船。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天則表示，他們已在波斯灣攻擊兩艘美國船艇和8艘油輪，以回應美軍對伊朗油輪的攻擊。

革命衛隊並稱，這10艘船舶試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）中一處「禁止且不安全的」區域。