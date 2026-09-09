伊朗：捕獲美無人潛艇Dive-LD 美方稱故障且未載機密

伊朗革命衛隊今天宣稱在荷莫茲海峽入口處捕獲美國水下無人潛艇，引發外界關注美軍無人作戰系統在區域衝突中的運用。美方則表示，這艘水下無人載具已故障且屬較舊型號，未蒐集敏感資料，也未搭載機密聲納或雷達設備。

根據伊朗官方媒體，這艘無人潛艇為Dive-LD，是由加州國防企業安杜里爾（Anduril）製造的大型自主水下載具。

安杜里爾表示，這艘長19英尺（約5.8公尺）的水下載具可執行反水雷、海床測繪、情報蒐集，以及檢查海底電纜和管線等水下基礎設施等任務。

革命衛隊海軍在伊朗官媒刊出的聲明中指出：「我們在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）入口處，捕獲了美軍最先進、最具智慧且無人操作的潛艇之一。這艘潛航器配備最新科技。」

美國戰爭部發言人則回應說，一艘水下無人載具「在一天多前發生故障，它當時正在勘測區域水域，支援正在進行的軍事行動。這艘故障的無人載具屬較舊型號，既未蒐集敏感資料，也沒有搭載任何機密聲納或雷達設備」。

安杜里爾也證實其一艘載具遺失，但淡化這起事件的重要性。

安杜里爾發言人指出：「Dive-LD是一種可承受損失的自主系統，意味它從設計之初就被設定在危險環境中運作，而載具可能損失是預期中的狀況。」

根據安杜里爾官網資料，Dive-LD一次可持續運作最長10天，無須返回基地，設計最大下潛深度可達6000公尺。

美國軍事新聞網站DefenseScoop在2024年報導，Dive-LD每艘造價約250萬美元（約新台幣7862萬元）。

美軍目前正大力投資水下及水面無人載具等無人海軍系統，希望以更低成本監控廣大海域、蒐集情報及追蹤敵方軍艦和潛艇，同時避免讓海軍人員暴露於風險之中。