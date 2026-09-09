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影／伊朗捕獲美軍高科技無人潛艇！五角大廈淡化：舊型號已故障

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗革命衛隊8日表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲圖中這具美國無人潛艇。路透／伊朗革命衛隊、西亞通訊社提供
伊朗革命衛隊8日表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲圖中這具美國無人潛艇。路透／伊朗革命衛隊、西亞通訊社提供

伊朗革命衛隊8日表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇。五角大廈對此表示，這艘無人潛艇屬於舊型號，一天多前就已故障。

路透報導，伊朗國營媒體表示，這艘無人潛艇是美國加州國防公司安杜里爾（Anduril）製造的大型自主水下載具Dive-LD。革命衛隊海軍在聲明中表示：「我們在荷莫茲海峽入口處困住了恐怖主義美國軍隊最現代化、智慧化且無人駕駛的潛艇之一。這艘潛水器配備最新技術。」

五角大廈一名發言人表示，這具水下無人機「一天多前發生故障」，當時正在勘測區域水域，以支援美軍行動。這具無人機屬於較舊型號，既未蒐集敏感資料，也未搭載任何機密聲納或雷達設備。

安杜里爾資料顯示，長5.8公尺的Dive-LD可執行反水雷、海床測繪、情報蒐集及檢查水下電纜、管線等任務；不返回基地可運作長達10天，最深可下潛至6000公尺。美國軍事新聞網站DefenseScoop在2024年報導，每艘成本約250萬美元。

安杜里爾證實損失旗下其中一艘載具，但淡化事件重要性。發言人表示：「Dive-LD是一種可消耗式自主系統，從設計之初便是為了在危險環境中運作，載具可能損失本就在預期之中。」

美軍正大舉投資包括水下和水面載具在內的無人海軍系統，希望以更低成本監控廣大海域、蒐集情報及追蹤敵方艦艇和潛艇，同時避免讓水兵面臨風險。Dive-LD遭伊朗捕獲，也罕見揭示水下無人機如何運用於軍事行動。

此前有報導指出，台灣中科院2025年9月和安杜里爾簽署合作備忘錄，並採購DIVE-LD水下無人載具，預計今年8月運抵台灣。安杜里爾已提供同型載具供中科院訓練，並支援3月失聯F-16V戰機搜尋，執行水下偵照；中科院盼將實務操作經驗回饋至院內水下無人載具研製技術，達到技術交流成效。

安杜里爾研製的Dive-LD自主水下載具2025年10月31日在澳洲分公司位於雪梨的Ghost Shark新製造設施開幕典禮上展示。路透
安杜里爾研製的Dive-LD自主水下載具2025年10月31日在澳洲分公司位於雪梨的Ghost Shark新製造設施開幕典禮上展示。路透

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