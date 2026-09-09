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荷莫茲海峽僵局加深 伊朗射飛彈轟炸約旦美軍基地

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們猛烈轟炸位於約旦的一處美軍基地，並誓言報復美國攻擊伊朗油輪的行動，使這兩個敵對國家進一步陷入戰爭泥淖。

法新社報導，伊朗發動轟炸前，美軍昨天才摧毀5艘伊朗油輪，以回應伊朗針對美國軍艦的攻擊，這是不到一週內發生的第2起此類攻擊。

在戰事爆發6個月後，美國與伊朗陷入僵局。伊朗維持對全球石油與天然氣運輸的重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制，華府則推動封鎖伊朗港口、扼殺其經濟的行動。

伊朗今天表示，將把美國盟友科威特與巴林附近海域的油輪列為攻擊目標，以報復伊朗油輪遭到的攻擊。

伊朗官方媒體報導，幾分鐘後，伊朗軍方最強大的武裝部門伊斯蘭革命衛隊表示，已以飛彈攻擊位於約旦的阿茲拉克美軍空軍基地（Al-Azraq）。

根據伊朗通訊社（IRNA），這項「懲罰性行動」造成維修保養設施、部隊部署地點及戰鬥機停放掩體受損。

約旦軍方表示，已擊落18枚從伊朗發射、以約旦為目標的飛彈。

伊朗 荷莫茲海峽 約旦 美國

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