影／伊朗飛彈大反攻！美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截

美國與伊朗過去一周相互攻擊升級。美國中央司令部（Centcom）表示，伊朗過去兩天兩度鎖定美國軍艦後，美軍在阿曼灣及伊朗主要石油碼頭哈克島附近攻擊共5艘伊朗油輪。伊朗隨後發射飛彈攻擊美國在約旦的基地作為報復，約旦表示，共有20枚飛彈來襲，防空系統擊落其中18枚。

X上的公開來源情報帳號「AMK Mapping」則指出，伊朗此次從全境約12座飛彈基地發射30至40枚彈道飛彈，包括數枚搭載集束彈頭的飛彈，鎖定一處美軍基礎設施與兩座空軍基地，是數月來最大規模攻擊。

AMK Mapping批評，烏克蘭的愛國者攔截彈庫存極為有限，懂得節省使用；美國卻在幾分鐘內發射數十枚，總計動用近100枚愛國者PAC-2/3攔截彈，每枚價值400萬至500萬美元，密集程度宛如高射炮火，但仍有數枚伊朗彈道飛彈及集束子彈命中約旦境內的美軍目標。

根據「AMK Mapping」轉述，伊朗革命衛隊在攻擊後不到1小時公布影像，顯示數十枚彈道飛彈射向美國在約旦的基地。革命衛隊聲稱，攻擊結合固體與液體燃料彈道飛彈，鎖定美軍維修機棚及F-16、F-15和F-35戰鬥機掩體，造成「嚴重損害」。革命衛隊另公布影像，宣稱向美國海軍兩艘驅逐艦發射3至4枚反艦彈道飛彈，並稱兩艦遭受「重大損害」。

BBC指出，伊朗在美國發動報復性攻擊後也警告，將進一步攻擊停靠科威特和巴林港口的美國船隻。革命衛隊海軍司令部警告，科威特和巴林港口附近與美國有關油輪的所有船員，「無論錨泊或停靠港口，都應立即離開船隻，因為這些船隻將成為攻擊目標」。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在哥倫比亞訪問期間，被問及美伊相互報復性攻擊時表示，情況「相當簡單明瞭」。他說：「伊朗持續試圖攻擊美國海軍艦艇。他們每這麼做一次，或每試圖這麼做一次，就會損失油輪。我認為你們今天還會再次看到這種情況。」