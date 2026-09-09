回敬伊朗飛彈攻勢 美軍摧毀5艘伊朗原油油輪

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）過去2天內兩度以彈道飛彈針對一艘美軍軍艦發動襲擊後，美軍今天摧毀5艘伊朗原油油輪作為回應。

美軍中央司令部今天發布聲明表示，美軍軍艦成功躲過伊朗的襲擊，並持續在該區域水域執行巡邏任務，「沒有任何美軍人員受傷」。

聲明指出，為回應伊朗最近一次失敗的襲擊，中央司令部在阿曼灣摧毀了伊斯蘭革命衛隊的原油油輪M/T Kaviz、M/T Charminar、M/T Horizon 1及M/TRiesco，也在哈格島（Kharg Island）附近摧毀M/TDerya。在這些船隻遭到打擊而無法運作之前，美軍已指示船員棄船。

中央司令部表示，伊朗將這些油輪作為價值數十億美元影子網絡的一部分，用以資助伊斯蘭革命衛隊及其區域代理人，「伊朗完全沒有方法能防禦這些船隻」。

伊斯蘭革命衛隊日前也企圖襲擊一艘美軍航空母艦與一艘驅逐艦，美軍隨後在5日摧毀3艘伊朗原油油輪。中央司令部表示，「伊斯蘭革命衛隊針對美軍軍艦的所有襲擊企圖都宣告失敗」。

美伊戰火在8月底再度升溫，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上週引述美方官員報導，儘管伊斯蘭革命衛隊在整個美伊衝突中持續向美軍發射彈道飛彈，但企圖攻擊美軍軍艦的行為被視為一次重大升級。

據報導，美國官員表示，作為懲罰德黑蘭並打擊其石油運輸能力的新戰略一環，美軍近期已開始針對伊朗油輪發動襲擊，同時持續對伊朗港口實施海上封鎖。

中央司令部司令古柏（Brad Cooper）日前也透過聲明強調，將毫不猶豫保護美軍安全，「必要時，也會摧毀伊朗數量有限且暴露在外的油輪船隊」。