快訊

越級打怪贊助道奇 日管材公司押注大谷翔平獲神級回報

2026蘋果發表會明天凌晨登場！iPhone 18 Pro、iPhone Duo 5大重點一次看

MLB／李灝宇重回先發3支0錯失建功機會 老虎1分差不敵雙城

聽新聞
0:00 / 0:00

回敬伊朗飛彈攻勢 美軍摧毀5艘伊朗原油油輪

中央社／ 華盛頓8日專電

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）過去2天內兩度以彈道飛彈針對一艘美軍軍艦發動襲擊後，美軍今天摧毀5艘伊朗原油油輪作為回應。

美軍中央司令部今天發布聲明表示，美軍軍艦成功躲過伊朗的襲擊，並持續在該區域水域執行巡邏任務，「沒有任何美軍人員受傷」。

聲明指出，為回應伊朗最近一次失敗的襲擊，中央司令部在阿曼灣摧毀了伊斯蘭革命衛隊的原油油輪M/T Kaviz、M/T Charminar、M/T Horizon 1及M/TRiesco，也在哈格島（Kharg Island）附近摧毀M/TDerya。在這些船隻遭到打擊而無法運作之前，美軍已指示船員棄船。

中央司令部表示，伊朗將這些油輪作為價值數十億美元影子網絡的一部分，用以資助伊斯蘭革命衛隊及其區域代理人，「伊朗完全沒有方法能防禦這些船隻」。

伊斯蘭革命衛隊日前也企圖襲擊一艘美軍航空母艦與一艘驅逐艦，美軍隨後在5日摧毀3艘伊朗原油油輪。中央司令部表示，「伊斯蘭革命衛隊針對美軍軍艦的所有襲擊企圖都宣告失敗」。

美伊戰火在8月底再度升溫，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上週引述美方官員報導，儘管伊斯蘭革命衛隊在整個美伊衝突中持續向美軍發射彈道飛彈，但企圖攻擊美軍軍艦的行為被視為一次重大升級。

據報導，美國官員表示，作為懲罰德黑蘭並打擊其石油運輸能力的新戰略一環，美軍近期已開始針對伊朗油輪發動襲擊，同時持續對伊朗港口實施海上封鎖。

中央司令部司令古柏（Brad Cooper）日前也透過聲明強調，將毫不猶豫保護美軍安全，「必要時，也會摧毀伊朗數量有限且暴露在外的油輪船隊」。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗飛彈連攻美國軍艦！美軍反擊摧毀5艘油輪 警覺中俄可能暗助

影／伊朗油輪翻覆沉沒畫面曝！美軍狠酸：與海底伊朗海軍作伴

波灣互襲 美轟3油輪 伊嗆加倍奉還

油價又漲了！美伊交火油輪成標靶 布蘭特升至每桶99.5美元

相關新聞

影／伊朗飛彈大反攻！美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截

美國與伊朗過去一周相互攻擊升級。美國中央司令部（Centcom）表示，伊朗過去兩天兩度鎖定美國軍艦後，美軍在阿曼灣及伊朗主要石油碼頭哈克島附近攻擊共5艘伊朗油輪。伊朗隨後發射飛彈攻擊美國在約旦的基地作為報復，約旦表示，共有20枚飛彈來襲，防空系統擊落其中18枚。

伊朗飛彈連攻美國軍艦！美軍反擊摧毀5艘油輪 警覺中俄可能暗助

華爾街日報8日報導，伊朗上周末試圖攻擊一艘美國航空母艦後，美軍攻擊3艘伊朗油輪，以示不會容忍針對海軍軍艦的攻擊。不過，伊朗一天後再次試圖攻擊美國軍艦，美方隨即發動新一輪反擊。美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍8日摧毀5艘伊朗原油運輸船。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。