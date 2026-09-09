伊朗飛彈連攻美國軍艦！美軍反擊摧毀5艘油輪 警覺中俄可能暗助

華爾街日報8日報導，伊朗上周末試圖攻擊一艘美國航空母艦後，美軍攻擊3艘伊朗油輪，以示不會容忍針對海軍軍艦的攻擊。不過，伊朗一天後再次試圖攻擊美國軍艦，美方隨即發動新一輪反擊。美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍8日摧毀5艘伊朗原油運輸船。

美方官員表示，伊朗上周末曾向一艘航空母艦和一艘飛彈驅逐艦發射彈道飛彈，7日又對另一艘美國軍艦發動攻擊。中央司令部在X發布聲明指出，伊朗革命衛隊（IRGC）過去兩天兩度以彈道飛彈瞄準美艦，但均遭成功避開，沒有美國人員受傷。

伊朗國營媒體報導，伊朗官員聲稱正使用具有先進功能的新型飛彈攻擊美國軍艦。武器專家表示，這類飛彈可能配備光電尋標器，利用影像導引，朝移動中的目標機動飛行。

儘管攻擊均未擊中美國軍艦，但伊朗近期接連試圖攻擊美國海軍艦艇，已引發美方警覺，關切伊朗是否使用更先進的武器，或獲得中國大陸或俄羅斯協助。尤其伊朗發動攻擊時仍需知道美艦大致位置，因此引發美方官員擔憂，中俄可能正在協助伊朗追蹤美艦。

曾指揮美軍中東海軍部隊的退役海軍中將約翰．「福茲」．米勒（John“Fozzie”Miller）表示，美國削弱伊朗掌握戰場狀況的能力後，伊朗仍能瞄準軍艦，是一項關鍵疑慮。他說：「他們現在其實已經沒有能力透過雷達向外搜索，找到阿拉伯海上的目標。」

美國攻擊油輪，意在進一步懲罰德黑蘭，並打擊伊朗運送石油及為武器計畫提供資金的能力。美國官員希望透過封鎖和嚴厲制裁迫使伊朗政權屈服，但德黑蘭迄今拒絕退讓，反而加大對美國海軍艦艇的威脅。由於美國已承諾對這類攻擊採取行動，衝突也面臨進一步升級的風險。