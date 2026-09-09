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伊朗媒體：油輪哈格島外海遭美飛彈擊中 無傷亡
伊朗媒體今天報導，一枚美國飛彈擊中哈格島（Kharg Island）外海的一艘油輪，目前並未傳出人員傷亡。
塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出：「一艘小型伊朗油輪在距離哈格島4英里處，遭到美國恐怖主義軍隊發射的飛彈襲擊。這艘油輪是在哈格島錨地區域遭美軍的投射物擊中。」
另外，伊朗媒體今天稍早表示，位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的伊朗南部港口城市賈斯克（Jask），今晚傳出兩起爆炸聲響。
法斯通訊社（Fars）報導：「今晚約9時45分，賈斯克市傳出爆炸聲響。爆炸分兩個階段發生，間隔時間相當短。」
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