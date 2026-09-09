伊朗媒體：油輪哈格島外海遭美飛彈擊中 無傷亡

加拿大強硬反擊美國總統川普的貿易戰，對總額二百億美元的美國商品課徵最高百分之五十報復性關稅八日生效。川普七日則把矛頭指向加國製飛機，宣布總部位於蒙特婁的航太公司龐巴迪必須在美國設廠生產，否則將禁止在美銷售。這些發展顯示，美加貿易戰繼續升級。

2026-09-09 00:00