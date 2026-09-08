以色列屯民暴力日增 12國制裁約旦河西岸屯墾區貿易

由於以色列屯民在遭到占領的約旦河西岸對巴勒斯坦村莊的攻擊正與日俱增，包括英國、加拿大和法國在內12個國家今天宣布對與約旦河西岸以色列屯墾區的貿易實施制裁。

法新社報導，丹麥、芬蘭、冰島、愛爾蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙及瑞典的外交部長也在聯合聲明中表示，他們計劃限制與這些屯墾區之間的貿易。

愛爾蘭和西班牙已經著手就對以色列屯墾區貿易採取限制措施；法國數週以來則持續推動以色列最大貿易夥伴歐洲聯盟作出類似決定，但是遭到部分成員國阻擋。

12國外長在聲明中表示：「以色列政府在約旦河西岸（West Bank）的行動正在破壞兩國方案（two-statesolution）的可能性。」聲明所指「兩國方案」係以色列和巴勒斯坦各自建國並且和平共處的規劃。

他們警告：「在屯民暴力和屯墾區擴張程度前所未見情況下，局勢正在快速惡化。」

外長們指出：「以色列政府必須立即停止屯墾區和民事行政權力的擴大、確保對屯民暴力行為追究責任，並且就針對以色列部隊的指控展開調查。」

聲明表示，這12國「確認其意向，將針對根據國際法屬非法的屯墾區之商品貿易，實施本國及／或支持歐洲的限制措施，或正依照本國程序積極考慮上述及其他措施」。