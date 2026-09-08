哈瑪斯2023年襲以色列致千死 內唐亞胡挨批漠視警告

媒體披露，以色列2023年10月7日遭巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」攻擊前，總理內唐亞胡曾接獲阿拉伯聯合大公國示警。反對派領袖今天痛批內唐亞胡漠視警告，不適任總理。

以色列「國土報」（Haaretz）節錄旗下記者即將出版的著作報導，阿聯元首穆罕默德親王（Mohamedbin Zayed Al Nahyan）在2023年事發前約一週半，曾與內唐亞胡通話，並對他說哈瑪斯（Hamas）正在規劃一起重大行動。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱這家左傾報社的消息「純屬謊言」，並否認他當時曾與阿聯元首通話。

以色列即將於10月27日舉行大選，內唐亞胡的頭號對手─前國防軍總參謀長埃森科特（Gadi Eisenkot）指控長期執政的內唐亞胡以「可悲」藉口來逃避安全疏失責任，例如聲稱在襲擊當天早上未被及時叫醒。

埃森科特在社群平台X寫道：「內唐亞胡收到數十個關於10月7日的警告，卻全都置之不理。他不適任。」

同樣參與競選的前總理班奈特（Naftali Bennett）也說，內唐亞胡對10月7日那場以色列史上最致命襲擊的死者「負有個人且直接責任」，內唐亞胡連一分鐘都不能再繼續當總理。

根據「國土報」，日後遭以色列擊斃的哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）曾向一名前巴勒斯坦官員警告，武裝分子正在籌備「一起可怕行動」，辛瓦並以「地震」來形容那次行動。

報導稱，這名前巴勒斯坦官員將訊息轉達給阿聯一名顧問，顧問通報給阿聯元首後，阿聯元首致電內唐亞胡。

國土報引述多名匿名消息人士指出，內唐亞胡對於這項警告反應平靜。

阿聯在2020年川普（Donald Trump）第一個美國總統任期內，與以色列簽署亞伯拉罕協議（AbrahamAccords），實現兩國關係正常化。

這份協議是由美國斡旋而成，內唐亞胡則把與阿聯的緊密關係視為一大政績。

攻擊發生前，內唐亞胡力求維持與哈瑪斯的既有狀態，讓哈瑪斯透過卡達取得資金，並假定該伊斯蘭主義組織更注重自身存續，而非與以色列爆發毀滅性戰爭。

2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列，包含對一場音樂節發動大屠殺。法新社統計以色列官方數據的結果顯示，那次襲擊造成1221人喪生。武裝分子還將約251名人質挾持至加薩（Gaza），其中44人已死亡。

以色列的大規模反擊則讓加薩大部份地區化為廢墟，根據哈瑪斯治下的加薩衛生部資料，以色列攻勢造成7萬3658人喪生，聯合國（UN）認為相關數據可靠。