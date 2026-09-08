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沙烏地南部能源設施遇襲 數處起火部分暫停運作
沙烏地阿拉伯今天譴責葉門叛軍「青年運動」襲擊沙國領土，造成73人受傷；沙國並指出，青年運動對南部能源設施發動攻擊，導致數處起火，部分設施暫停運作。
法新社報導，青年運動（Houthi）今天宣布，已對沙烏地阿拉伯經濟及軍事目標發射數十架無人機與飛彈，並稱這是為了回應沙國過去3天對葉門發動逾120次空襲。
這是葉門內戰維持4年的停火狀態於7月破裂以來，青年運動所發動最嚴重攻擊。
官媒沙烏地新聞社（SPA）引述能源部消息人士報導：「今天上午，沙國南部地區數處能源設施遭到襲擊。」
報導指出，「攻擊造成數地發生火警，部分設施暫停運作」。
根據彭博（Bloomberg News），布倫特原油（BrentCrude）在這之後攀升至接近每桶99美元。
沙烏地阿拉伯外交部發布聲明，強調將「採取一切必要措施捍衛國家主權」，並要求青年運動「立即停止任何形式的升級行動」，包括停止攻擊紅海航運船隻。
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