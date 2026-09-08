國防轉捩點？伊朗改良射程1200公里彈道飛彈 採取新戰略「先發制人」

CNN引述6名消息人士報導，美國軍方與情報體系近期低調討論，若川普政府最終成功結束與伊朗的衝突，可能縮減長期部署在中東的人員與設施。若付諸實行，將是美國國安體系重新調整中東布局的又一重大轉變；自911恐攻以來25年間，美國歷經多輪中東軍事介入，也多次承諾縮減部署、淡出當地。

2026-09-08 14:24