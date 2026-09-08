傳美軍打完伊朗將大撤整！縮減駐中東兵力與據點 遇襲設施恐不重建

CNN引述6名消息人士報導，美國軍方與情報體系近期低調討論，若川普政府最終成功結束與伊朗的衝突，可能縮減長期部署在中東的人員與設施。若付諸實行，將是美國國安體系重新調整中東布局的又一重大轉變；自911恐攻以來25年間，美國歷經多輪中東軍事介入，也多次承諾縮減部署、淡出當地。

參與非正式討論的官員表示，目前部分規畫是在預判川普可能接受的戰後方案。消息人士指出，川普至今尚未提出明確的戰後戰略，但過去一直主張減少美軍海外部署。美國自911恐攻後，大幅擴張中東軍事與情報設施，如今當地仍部署約5萬名美軍、2艘航空母艦及超過12艘神盾飛彈驅逐艦。

另一方面，美軍也在評估如何強化戰後仍留在中東部隊的防禦能力。2名消息人士透露，其中一項構想是將部分設施移至地下，以降低遭飛彈與無人機攻擊的風險。五角大廈多年來就曾討論基地地下化，但這場與伊朗的戰爭暴露美軍設施的脆弱性後，相關規畫明顯加快。

一名美國官員表示：「這些弱點一直都很清楚，但美國過去從未迫切採取行動。」2名消息人士指出，美軍已擬定數套方案，最快明年調整中東兵力部署結構，但只要戰事仍持續，就不太可能放棄可供軍機出動的重要戰略據點。

近期伊朗攻擊也讓部分設施是否值得重建成為討論焦點。消息人士透露，CIA位於沙烏地阿拉伯利雅德的據點遭攻擊後幾乎被摧毀，美國在巴林、卡達、沙烏地阿拉伯及科威特的軍事設施也遭無人機與飛彈擊中，損失相當嚴重。

部分CIA及美軍特種作戰官員因此開始評估，敏感任務是否能改採任務型部署，平時將人員與裝備留在美國，需要執行特定任務時再派往中東，任務結束後返回。部分遭嚴重破壞的設施甚至可能基於成本考量不再重建。

消息人士強調，目前並沒有正式的「兵力部署態勢檢討」(force posture review)，也沒有直接命令要求縮減部署。相關討論仍屬內部預作準備，背景則是川普立場可能快速改變，而美軍目前仍持續在荷莫茲海峽護航並打擊伊朗目標。