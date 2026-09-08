伊朗稱對美軍艦實測新飛彈 揚言先發制人擊退威脅

伊朗官媒今天表示，伊朗已發射新款採用固態燃料的「卡西姆巴西爾」飛彈，同時展現德黑蘭當局的新戰略主張，「即使威脅尚未付諸行動，也將採取率先反制措施」。

美聯社報導，伊朗國家通訊社在報導中，多次引述伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）前一天在國營電視台發表的談話，他誇耀伊朗新型飛彈戰力，並宣稱已針對一艘美軍戰艦進行「實戰測試」。

不過，目前還不清楚當時試射的武器，是否就是報導中所稱採用固態燃料的「卡西姆巴西爾」（QassemBasir）飛彈。

美國5日曾表示，有彈道飛彈射向美軍軍艦，美軍隨即展開回擊，擊中3艘伊朗油輪。專家指出，在這場持續6個月的戰事中，伊朗先前的海上攻擊目標均為商船，這起飛彈攻擊事件是危險的情勢升級。

美方表示，美軍軍艦已避開這波攻擊。

伊朗近期對外表態漸趨強硬，伊朗國家通訊社今天在報導中指出，「卡西姆巴西爾」飛彈標誌著「伊朗防衛戰略的轉捩點」，並稱這款飛彈射程更遠、精準度更高，並配備半噸重彈頭。這款飛彈去年首度公開亮相時，當時官方宣稱射程至少達1200公里。

外界對伊朗彈道飛彈計畫的憂慮，正是美國與以色列今年稍早攻擊伊朗、引爆這場戰爭的官方理由之一。