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韓考慮「做出貢獻」…伊朗警告勿參與荷莫茲海峽行動：將面臨嚴重後果

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導
伊朗阿巴斯港外荷莫茲海峽中在薄霧裡拋錨停泊的商船。美聯社
伊朗阿巴斯港外荷莫茲海峽中在薄霧裡拋錨停泊的商船。美聯社

伊朗外交部今天警告韓國，不要在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行軍事部署或參與美國的行動，否則將面臨「嚴重後果」。

法新社報導，美國和伊朗2月28日開戰後，具戰略重要性的荷莫茲海峽大致受德黑蘭控制。韓國政府4日表示，正考慮為美國在這道海峽的安全行動「做出貢獻」。

韓國政府說，會考慮在不影響自身軍事戰備的情況下採取這項行動，但尚未做出決定。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天警告韓國，不要屈服於「美國的施壓與威脅」。

他在社群媒體平台X發文說：「其他國家在波斯灣或荷莫茲海峽的任何軍事部署或參與行動，都一概會被視為對侵略行為始作俑者的直接支持，將招致嚴重後果。」

儘管伊朗與美國4月曾達成停火協議，讓交戰初期的激烈轟炸告一段落；但雙方持續在荷莫茲海峽及周邊地區交火，彼此為爭奪這道海峽控制權的談判也陷入僵局。

伊朗曾要求欲通過荷莫茲海峽的船隻須申請許可，但這項做法遭到美國和數個中東國家反對。不過伊朗強調，戰前可不受限制航行荷莫茲海峽的情況將不復見。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 中東 南韓

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