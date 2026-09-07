「籌碼」效果減弱？美國施壓見效 經濟壓力恐迫使伊朗開放荷莫茲海峽

路透社引述分析及消息人士報導，隨著美國對伊朗發動前所未見的經濟攻勢，試圖達成軍事力量未能實現的目標，伊朗將荷莫茲海峽作為籌碼的能力在減弱，局勢可能正逐漸轉向對伊朗不利。

根據伊朗內部人士及區域消息人士，伊朗伊斯蘭共和國在撐過多年制裁後，如今正遭遇建國以來最嚴峻的經濟壓力之一。美國海軍封鎖及加碼制裁正壓縮伊朗的石油出口，伊朗取得外幣的管道受限，經濟困境也日益加劇。

這場行動讓美國及區域官員研判，日益加劇的經濟壓力可能迫使伊朗允許船隻自由通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗分析師阿吉齊（Arash Azizi）指出，「力量平衡已稍微向不利於伊朗的方向傾斜」，伊朗無法完全關閉荷莫茲海峽，正失去其原有的部分施壓籌碼，美國海軍封鎖「確實對伊朗造成打擊」。

阿吉齊表示，伊朗政府原先預計，擾亂荷莫茲海峽會對全球經濟造成重大衝擊，迫使華府重回談判桌，但「這未確實發生」。其他國家已經找到因應方式，顯示伊朗對區域內外造成經濟衝擊的能力有限。

3名伊朗高階消息人士承認，華府的施壓正讓伊朗越來越難以招架。最新措施已大幅限制伊朗取得外幣、進口商品及利用全球融資管道的能力，而這些管道過去協助伊朗維持經濟運轉。

對部分美國、以色列及區域官員而言，這些經濟困境讓他們更期待，經濟壓力最終能在伊朗國內引發政治效應，例如掀起動盪、加劇領導階層內部分歧，並削弱伊朗政權的掌控能力。

但有些人質疑，經濟及軍事壓力無法真正撼動伊朗政權，因為數十年來試圖破壞伊朗穩定的行動均以失敗告終，且伊朗政府一向不惜鎮壓反對聲音。

美國前談判代表羅斯（Dennis Ross）表示，華府可能把伊朗經濟困境視為策略奏效的證據，但實際情況要複雜得多。伊朗當局仍決心證明自己有能力控制荷莫茲海峽，但目前似乎刻意控制武力使用，同時保留進一步升級衝突的選項。