快訊

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

聽新聞
0:00 / 0:00

「籌碼」效果減弱？美國施壓見效 經濟壓力恐迫使伊朗開放荷莫茲海峽

中央社／ 伊斯坦堡6日綜合外電報導
9月7日，在伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）荷莫茲海峽沿岸的一處海灘上，海鷗聚集在拖拉機和人群附近，背景是該市的城市天際線。美聯社
9月7日，在伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）荷莫茲海峽沿岸的一處海灘上，海鷗聚集在拖拉機和人群附近，背景是該市的城市天際線。美聯社

路透社引述分析及消息人士報導，隨著美國伊朗發動前所未見的經濟攻勢，試圖達成軍事力量未能實現的目標，伊朗將荷莫茲海峽作為籌碼的能力在減弱，局勢可能正逐漸轉向對伊朗不利。

根據伊朗內部人士及區域消息人士，伊朗伊斯蘭共和國在撐過多年制裁後，如今正遭遇建國以來最嚴峻的經濟壓力之一。美國海軍封鎖及加碼制裁正壓縮伊朗的石油出口，伊朗取得外幣的管道受限，經濟困境也日益加劇。

這場行動讓美國及區域官員研判，日益加劇的經濟壓力可能迫使伊朗允許船隻自由通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗分析師阿吉齊（Arash Azizi）指出，「力量平衡已稍微向不利於伊朗的方向傾斜」，伊朗無法完全關閉荷莫茲海峽，正失去其原有的部分施壓籌碼，美國海軍封鎖「確實對伊朗造成打擊」。

阿吉齊表示，伊朗政府原先預計，擾亂荷莫茲海峽會對全球經濟造成重大衝擊，迫使華府重回談判桌，但「這未確實發生」。其他國家已經找到因應方式，顯示伊朗對區域內外造成經濟衝擊的能力有限。

3名伊朗高階消息人士承認，華府的施壓正讓伊朗越來越難以招架。最新措施已大幅限制伊朗取得外幣、進口商品及利用全球融資管道的能力，而這些管道過去協助伊朗維持經濟運轉。

對部分美國、以色列及區域官員而言，這些經濟困境讓他們更期待，經濟壓力最終能在伊朗國內引發政治效應，例如掀起動盪、加劇領導階層內部分歧，並削弱伊朗政權的掌控能力。

但有些人質疑，經濟及軍事壓力無法真正撼動伊朗政權，因為數十年來試圖破壞伊朗穩定的行動均以失敗告終，且伊朗政府一向不惜鎮壓反對聲音。

美國前談判代表羅斯（Dennis Ross）表示，華府可能把伊朗經濟困境視為策略奏效的證據，但實際情況要複雜得多。伊朗當局仍決心證明自己有能力控制荷莫茲海峽，但目前似乎刻意控制武力使用，同時保留進一步升級衝突的選項。

伊朗 荷莫茲海峽 籌碼 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普「組合拳」奏效！伊朗高層曝快撐不住 1關鍵可能突破僵局

伊朗快撐不住了？汽油漲價揭困境 荷莫茲王牌威力減弱

伊稱擊中美軍無人船 美斥「謊言」 荷莫茲海峽外擬設禁航區

美經濟孤立行動見效 伊抱怨：愈來愈窮

相關新聞

「籌碼」效果減弱？美國施壓見效 經濟壓力恐迫使伊朗開放荷莫茲海峽

路透社引述分析及消息人士報導，隨著美國對伊朗發動前所未見的經濟攻勢，試圖達成軍事力量未能實現的目標，伊朗將荷莫茲海峽作為...

美伊戰爭擾亂油品供應 美國柴油均價創新高

波斯灣煉油廠在美伊戰爭期間受損，擾亂油品供應，美國汽車協會（AAA）表示，美國柴油平均價格今天攀升至紀錄新高

以色列空襲黎巴嫩南部城鎮釀11死 3月至今累計逾4300人喪生

黎巴嫩國家通訊社報導，以色列今天凌晨空襲黎巴嫩南部城鎮，造成至少11人死亡，其中包括2名兒童與2名醫護人員。自今年3月初...

伊稱擊中美軍無人船 美斥「謊言」 荷莫茲海峽外擬設禁航區

美伊繼續爆發衝突，荷莫茲海峽和伊朗南部沿海地區又成為攻擊目標。伊朗官媒6日稍早聲稱擊中了一艘試圖進入荷莫茲海峽禁區的美國無人船隻，美國中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)駁斥這一說法「純屬謊言」。

波灣互襲 美轟3油輪 伊嗆加倍奉還

美國中央司令部五日聲明，美軍一艘航艦及一艘驅逐艦在「區域水域」巡弋時，閃過伊朗多次無端襲擊且沒有美軍官兵因此傷亡；作為回應，美軍攻擊隸屬伊朗「影子網絡」的三艘伊朗油輪；其中兩艘被「永久癱瘓」，還有一艘沒裝載石油的被摧毀。外媒報導稱，該網絡長期旨在提供伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）及德黑蘭的區域代理人「抵抗軸心」（又稱抵抗之弧）資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。