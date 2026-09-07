美伊戰爭擾亂油品供應 美國柴油均價創新高

波斯灣煉油廠在美伊戰爭期間受損，擾亂油品供應，美國汽車協會（AAA）表示，美國柴油平均價格今天攀升至紀錄新高。

法新社報導，美國汽車協會指出，廣泛用於公路運輸、農業及建築業的柴油，價格達到每加侖5.9015美元，較一週前的平均價格高出約30美分。

自6個月前美國聯手以色列對伊朗發動攻擊以來，燃油價格已大幅上漲，在11月美國期中選舉前，為總統川普（Donald Trump）帶來壓力。

川普矢言抑制高漲的生活成本，但對伊朗的戰爭持續進行，嚴重衝擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪運輸，導致各類燃料價格全面上揚。

一年前，柴油平均價格僅每加侖3.71美元。價格飆漲使農民及貨運司機備感壓力，可能被迫將成本轉嫁給消費者。

今天是美國勞動節，數百萬美國人通常會趁這個假期開車外出，而今天普通汽油價格平均為每加侖4.15美元，高於一年前的3.20美元。

美國汽車協會表示，美國西部各州價格更高，加州普通汽油價格為5.86美元，亞利桑那州則為4.54美元。