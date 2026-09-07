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以色列空襲黎巴嫩南部城鎮釀11死 3月至今累計逾4300人喪生

中央社／ 貝魯特7日綜合外電報導
9月7日，在黎巴嫩南部卡法爾魯曼村（Kfar Rumman）遭以色列空襲的現場，救援人員正在檢查被燒焦的汽車。美聯社
9月7日，在黎巴嫩南部卡法爾魯曼村（Kfar Rumman）遭以色列空襲的現場，救援人員正在檢查被燒焦的汽車。美聯社

黎巴嫩國家通訊社報導，以色列今天凌晨空襲黎巴嫩南部城鎮，造成至少11人死亡，其中包括2名兒童與2名醫護人員。自今年3月初以來，以色列對黎巴嫩的打擊已造成逾4300死。

路透社報導，儘管6月時達成旨在停止以色列軍方與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）之間戰爭的停火協議，以色列近日仍加強對黎巴嫩南部的轟炸。昨天，以色列的空襲至少造成7人死亡。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，今天凌晨0時剛過，以色列戰機襲擊黎巴嫩南部城鎮克法魯曼（Kfar Rumman）一棟住宅大樓，造成包括2名兒童在內的9人死亡，另有5人受傷。另一起以色列無人機襲擊，擊中該鎮一輛民用車輛，車內2名醫護人員遇難。

由於這次空襲發生前，以色列軍方並未透過網路發布撤離警告。路透社針對這次空襲提問以色列軍方為何沒有發布撤離警告，以及是否知悉空襲地點有醫護人員與兒童在場，以色列軍方未立即回應。

今年3月2日，亦即美國與以色列對伊朗展開空襲後兩天，真主黨向以色列發射火箭，引發了以色列對黎巴嫩發動空中及地面攻勢。自當時起，以色列對黎巴嫩的打擊已經造成4300多人死亡。

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